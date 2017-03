Eckpunkte des Festes rund um die Tour de France stehen fest

Klassiknacht, Radwandertag, verkaufsoffener Sonntag und das Fest „Zeitsprünge“ sollen Anfang Juli Besucher nach Neuss locken.

Neuss. Der Countdown läuft. Genau 120 Tage und 21 Stunden vor einem außergewöhnlichen Ereignis hat Michael Kloppenburg vom städtischen Presseamt gestern eine Internetseite freigeschaltet, die die Sekunden bis zu dem Moment herunter zählt, wenn die „Tour de France“ nach Neuss kommt.

Dass ihre Gastgeberrolle an diesem 2. Juli die Stadt aufgrund eines Ratsbeschlusses keinen Euro aus Steuermitteln kosten darf, mache die Vorbereitung nicht einfach, gibt Bürgermeister Reiner Breuer zu. Trotzdem wird es an diesem Wochenende in Neuss brummen.

Erwartet wird eine sechsstellige Besucherzahl

Möglich machen dies Partner wie die von „Neuss on tour“, die das Geld für die Tourbewerbung letztlich aufbrachten, sowie die Zusammenführung von vielen Veranstaltungen an diesem Termin. Ein erster Flyer von Neuss-Marketing fasst die Eckpunkte dieses Hammer-Wochenendes Anfang Juli zusammen: Klassiknacht im Rosengarten, Stadtfest „Zeitsprünge“ und schließlich Tour-Festival am (verkaufsoffenen) Sonntag – auf den auch der „Niederrheinische Radwandertag“ fällt. An einer Stempelstelle am Münsterplatz beginnt dann ein 38 Kilometer langer Rundkurs, der, so betont Jürgen Sturm von Neuss-Marketing, an drei Stellen die Strecke dieser ersten Etappe der Tour de France berührt. Und wer rechtzeitig auf seine persönliche „Schleife“ geht, könnte pünktlich wieder in der Stadt sein, wenn gegen Mittag das Fahrerfeld der Profis durchrauscht, ergänzt Sportdezernent Matthias Welpmann.

Wie viele Zuschauer die Tour-Durchfahrt anziehen wird, sei kaum zu schätzen, sagt Breuer. Eine sechsstellige Zahl aber werde es sicher sein. Allein das zu kanalisieren und eine sichere Durchfahrt der Profis zu organisieren, sei eine Herkulesaufgabe.

Die Stadt sucht freiwillige Helfer

Die Fäden laufen dabei im Sportamt bei Uwe Talke zusammen, der sich mit Fragen beschäftigen muss wie: Woher bekomme ich die Absperrgitter zur Absicherung von mehr als elf Kilometern Strecke im Stadtgebiet – und woher die Helfer dafür? Freiwillige würden gesucht, die Details dazu auf der neuen Internetseite finden werden. Darüber hinaus wird der Bürgermeister einen Appell an die städtischen Bediensteten richten, sich freiwillig zu melden.

Neuss-Marketing und das Presseamt fällt die vergleichsweise angenehmere Aufgabe zu, aus der Tourdurchfahrt ein – so der Wunsch des Bürgermeisters – Fest für die ganze Familie zu machen. „Immer mehr Interessenten kommen auf uns zu“, sagt Sturm mit Blick auf den ADFC, der an diesem Tag der Nahmobilität ein „geborener“ Partner ist, aber auch mit Blick auf den Radsport-Verein oder gar auf Boule-Spieler, die ebenso für eine französische Note sorgen wollen wie die Händler auf dem Französischen Markt oder die Gäste aus Chalôns.

Von denen werden einige mit dem Rad aus der Champagne anreisen. Das imponiert dem Bürgermeister. Wenn er vom Kehlturm aus die Tour beobachtet, die unterhalb davon einen Haken schlägt, stehen die Gäste aus der Partnerstadt neben ihm.