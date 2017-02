Duo übernimmt nächste Gaststätte an der Büttger Straße

Marc Bongartz und Marvin Schorn führen bald das „Büttger 9“. Sie betreiben auch „Hamtorkrug“ und „Hamtorfood“.

Neuss. Eine gastronomische Erfolgsstory an der Büttger Straße geht weiter. Marvin Schorn und Marc Bongartz, seit Juni 2015 Betreiber des altehrwürdigen Hamtorkrug und seit kurzem auch des Speisebetriebs Hamtorfood, übernehmen ab dem Sommer auch noch das „Büttger 9“. Was es strategisch sonst nur bei Monopoly, einem der weltweit beliebtesten Brettspiele, gibt, geschieht nun – wenn auch nicht ganz ernst gemeint – in der Neusser Innenstadt.

In der einst von Kultwirt „Pitschy“ Stickel geführten Gaststätte hatten sich zuletzt mehrere Betreiber mit unterschiedlichem Erfolg versucht. Aber seit mehr als einem halben Jahr steht das „B9“ nun schon leer. Damit fügt es sich in eine (unvollständige) Reihe ehemals berühmter Schankstätten: Haus Köhnen, Schlösser-Eck und natürlich das Ossi. Zwischen Hamtor- und Hermannsplatz lag nie die Schlossallee, eine Partymeile war die Büttger Straße aber ganz gewiss. Und das „B9“ mittendrin.

„Wir sind uns mit dem Eigentümer einig, den Gastraum komplett umzubauen“, sagt Marvin Schorn. Dafür wird die bestehende Theke entfernt, und die Bierböcke für die „Zapfstelle“ kommen in den hinteren Bereich. Die Zugänglichkeit wird durch die Baumaßnahme endlich verbessert, Stufen werden teilweise entfernt – und der Raum wird ebenerdig gestaltet. So kann eine lange Tafel mit bis zu 50 Sitzplätzen aufgebaut werden.

Umfassende Umbaumaßnahmen sind bereits beschlossen

Denn die Räumlichkeiten sollen nach Wunsch der beiden neuen Pächter zukünftig nicht mehr nur klassische Kneipe, sondern vielmehr Eventlocation werden. „Unter der Woche haben die Gäste am Abend die Möglichkeit, in loungiger Atmosphäre coole Cocktails und edle Whiskeys zu konsumieren“, erzählen die beiden und ergänzen: „Am Wochenende kann der Raum gemietet werden. Geburtstage, Hochzeitsfeiern, spannende Spieleabende oder Versammlungen der Schützen, Anlässe gibt es viele“. Wenn gewünscht wird, kann Personal dazu gebucht und das Catering kann nebenan beim hauseigenen Hamtorfood bestellt werden – eine Tapas-Speisekarte ist in Arbeit. Außerdem wollen die beiden in dem kleinen Biergarten eine Grillstation einrichten.

„Wer das ,B9’ noch einmal in seinem ursprünglichen Zustand erleben möchte, hat an Kappessonntag eine letzte Chance“, sagt Bongartz, „DJ GK legt auf und macht richtig Party. Danach geht der Umbau los.“ Da vieles von der Inneneinrichtung ausgebaut wird, schlägt dann die Stunde für Nostalgiker: Wer Interesse an der teilweise antiken Inneneinrichtung hat, kann sich an Marc Bongartz wenden.

Das Ziel von „Monopoly“ ist es ja, ein Immobilienimperium aufzubauen, alle anderen Mitspieler über die Mietzahlungen in die Insolvenz zu treiben und selbst als Gewinner dazustehen. Doch bei dieser Vorstellung können Marvin Schorn und Marc Bongartz nur lachen und abwinken. Dafür sei das Verhältnis zu ihren Wirtskollegen zu gut.

Die beiden freuen sich jedoch über ihren Erfolg – und amüsieren sich immer noch über das zweite „m“ im Schild über dem Eingang vom Hamtorkrug. Zwei Anekdoten dazu kennt Marc Bongartz, wobei dem Wirt die zweite natürlich besser gefällt: „Die erste: Der Hamtorkrug soll einst der Treffpunkt von Bauern aus Kappeshamm gewesen sein. Die zweite: Der Stuckateur, der das Schild malen sollte, hat mittendrin abends aufgehört, sich in der Kneipe betrunken und am nächsten Morgen nicht gemerkt, dass er schon ein ,m’ gemalt hatte...“