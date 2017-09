Einer der beiden Täter setzte Pfefferspray ein.

Neuss. Zwei Männer haben am Mittwochabend eine Spielhalle an der Oberstraße überfallen. Wie die Polizei gestern mitteilte, ereignete sich die Tat um 21.44 Uhr. Ohne Vorwarnung setzte einer der beiden Männer Pfefferspray ein und verletzte so den 71 Jahre alten Kassenaufseher. Die Täter erbeuteten Geld und konnten unerkannt entkommen. Sie werden wie folgt beschrieben: Bei dem einen Täter handelte es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann, der mit einer schwarzen Baseballkappe, einem grauen Kapuzenpullover und einer hellblauen Hose bekleidet war. Der andere Mann hatte kurze schwarze Haare und ein auffällig vernarbtes Gesicht. Bekleidet war er mit einer hellen Jacke mit dunklen Ärmeln. Er war mit einer Sturmhaube maskiert, die er bei der Flucht ausgezogen hat. Es gibt Hinweise auf einen dritten Täter, der „Schmiere“ gestanden haben soll. Die Räuber flüchteten zu Fuß in Richtung Michaelstraße. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 02131/3000. Red