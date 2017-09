Reinar Ortmann hat das Stück inszeniert und dabei auf 90 Minuten Länge komprimiert.

Neuss. Drei tote Krankenschwestern, ermordet von drei Männern, die als unzurechnungsfähig gelten und in einer psychiatrischen Klinik leben – für Inspektor Voss ist es nicht leicht, die Fälle aufzulösen. Ein bisschen Krimi steckt auch in dem Stück „Die Physiker“, das sein Autor Friedrich Dürrenmatt 1961 veröffentlichte und als Komödie charakterisierte. Obwohl es ein Stück ist, das existenzielle Fragen stellt. Zum Beispiel: Kann man etwas, das einmal gedacht ist, wieder zurücknehmen? Das jedenfalls treibt die Hauptfigur des Stücks um, den Physiker Möbius, der die Weltformel erfunden hat und sich lieber für verrückt erklären lässt, als zusehen zu müssen, wie sie in falsche Hände gerät.

Bereits jetzt stehen 25 Termine fest

Als Dürrenmatt das Stück schrieb, herrschte noch der Kalte Krieg. Der ist heute kein Rahmen mehr, aber für Regisseur Reinar Ortmann hat das Stück schon deswegen eine hohe Aktualität, „weil die Wirklichkeit noch abstruser geworden ist“. Er inszeniert das Drama am RLT und verlegt es in eine heutige Zeit, hat es ebenso wie das Personaltableau gestrafft und daraus eine Fassung gewonnen, die morgen zum ersten Mal in konzentrierten 90 Minuten (ohne Pause) über die Bühne geht.

Ortmann stellt die Sprache in den Fokus und setzt auf eine „leicht formalisierte Spielweise“. Zugleich versichert er, dass die Skurrilität der Vorlage nicht vernachlässigt wird: „Es hat so einen schönen Humor, der um die Ecke kommt.“

Die drei Physiker spielen Philipp Alfons Heitmann (Möbius), Stefan Schleue (Newton) und Joachim Berger (Einstein). Katharina Dalichau ist die Chefärztin von Zahnd, Andreas Spaniol spielt Inspektor Voss und Alina Wolff die Krankenschwester Monika. Ivonne Theodora Storm hat Bühne und Kostüme entworfen.

Die Inszenierung gehört schon jetzt zu den sehr gut verkauften des RLT. „25 Termine stehen schon jetzt fest“, sagt Ortmann. Der erste ist morgen um 20 Uhr an der Oberstraße 95. Alle weiteren unter:

www.rlt-neuss.de