Neuss Drogen, Waffen, Bargeld - Polizei nimmt Dealer hoch

Neuss. Die Polizei durchsuchte am Donnerstag die Wohnung eines 46-jährigen Neussers auf der Furth. Der Mann steht im Verdacht mit Drogen gehandelt zu haben. Dabei stellten sie nicht geringe Mengen an Amphetamin, Haschisch, Marihuana, Kokain und mehrere hundert Tabletten verschreibungspflichtiger Medikamente sowie Schusswaffen, Messer und knapp 40.000 Euro in bar sicher.

Den mutmaßlichen Dealer nahmen die Beamten fest. Der 46-Jährigen, der bereits in der Vergangenheit wegen Betäubungsmitteldelikten aufgefallen war, wurde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Neusser. Die Ermittlungen dauern an.