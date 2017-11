Rhein-Kreis. An drei Adventwochenenden erwartet die Besucher von Schloss Dyck auch in diesem Jahr eine besondere Schlossweihnacht. Auftakt ist am kommenden Samstag mit 160 Ausstellern. In den vergangenen Jahren sind rund 50 000 Besucher an den drei Wochenenden teilweise von weither angereist. Die Aussteller werden auch am Sonntag sowie am 9., 10, 16. und 17. Dezember eine Vielfalt von Geschenkideen zum Fest präsentieren.

150 Helfer sind in die Organisation des Marktes eingebunden. Bei Dunkelheit wird das Panorama der Schlossweihnacht, die jeweils von 10 bis 20 Uhr besucht werden kann, mit Feuerkörben stimmungsvoll beleuchtet. Chöre der umliegenden Gemeinden tragen Adventslieder vor. Beim Rundgang entlang der Stände wird sich ein reichhaltiges Angebot von Dekorationen, Schmuck, Textilien, Wohnaccessoires und Kunstgewerbe entfalten. Und auf der Orangeriehalbinsel am Schloss gibt es frische Waffeln und saisonale Angebote, dazu auch Suppen nach Großmutters Rezepten, Plätzchen, Stollen und Hochzeitsbrot, Tiroler und italienische Spezialitäten, provenzalischen Nougat, englischen und fernöstlichen Tee.

Im Englischen Landschaftsgarten wird das Krippenspiel aufgeführt

Erstmals erstreckt sich der Weihnachtsmarkt auch in den mit Kerzen erleuchteten Bereich der Mustergärten hinein. Eine besondere Attraktion soll wieder das lebendige Krippenspiel mit Laienschauspielern im Englischen Landschaftsgarten werden. Das Krippenspiel war auch bei den vergangenen Weihnachtsmärkten am Schloss vor allem für die Familien stets der Höhepunkt.

Eintrittskarten zum Preis von 13 Euro für Erwachsene, 1,50 Euro für Kinder und Jugendliche von sieben bis 16 Jahren, gibt es an der Tageskasse und im Vorverkauf. Unter www.schloss-dyck-shop.de zahlen Erwachsene ermäßigt zehn Euro. Das Parken ist kostenfrei, aber teilweise wegen des zu erwartenden Andrangs nur weit entfernt möglich. Es wird aber an den Sonntagen ein Shuttlebus fahren.

Zudem empfiehlt die Schloss-Stiftung die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis zum Bahnhof Büttgen oder zur Bushaltestelle Glehn/Hauptstraße. Von dort verkehrt sonntags der Shuttlebus bis zum Schloss und natürlich auch wieder zurück.