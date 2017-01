Drei Verletzte bei Unfall auf K 30

Auf der Kreuzung nach Schlicherum stießen zwei Autos zusammen.

Neuss. Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstag im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen 20 und 30 drei Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 12.50 Uhr zwischen Hoisten und Rosellen an der Kreuzung nach Schlicherum. Das teilte die Polizei gestern mit.

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 46 Jahre alter Neusser mit seinem Wagen die Kreisstraße 30 in Richtung Allerheiligen. Zeitgleich befuhr ein Mann (69) aus Soest mit seinem Auto die Straße in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte, nach links auf die Kreisstraße 20 abzubiegen. Zeugenaussagen zufolge fuhr der Fahrer aus Soest bei grüner Ampel in die Kreuzung ein.

Es entstand ein erheblicher Sachschaden

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Wagen des Neussers blieb danach auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Neusser wurde schwer, der Soester leicht sowie seine 64-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Lebensgefahr bestand nicht. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Es entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurden Spezialisten des zentralen Unfallaufnahmeteams der Polizei hinzugezogen. Der Straßenbereich musste für die Zeit der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden. Zeugen, die sich noch nicht gemeldet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131/3000 mit der Neusser Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Kreuzung war erst im vergangenen Jahr bei einem schweren Unfall ins Blickfeld gerückt. Anfang September waren dort ein Polizei- und ein Krankenwagen kollidiert, die auf dem Weg zu einem Einsatz waren. Der Polizeiwagen kippte durch die Wucht des Zusammenstoßes auf die Seite, der Rettungswagen kam erst hinter einer durchgeschlagenen Leitplanke zum Stillstand. Damals gab es vier Verletzte.