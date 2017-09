Gohr. Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitag gegen 16.20 Uhr auf der B 477 in Höhe Gohr drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei war ein 19-jähriger Neusser mit seinem Peugeot in Richtung Neuss unterwegs gewesen und hatte dabei geparkte Autos passiert. In der Engstelle war er mit einem entgegenkommenden Seat kollidiert, der dann gegen einen stehenden Wagen geschleudert wurde. Die 27-Jährige am Steuer des Seat wurde verletzt. Auch der 19-Jährige und sein 21-jähriger Beifahrer mussten vor Ort medizinisch versorgt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 477 zeitweise gesperrt, zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es laut Polizei aber nicht. Die Beamten beziffern den Schaden auf circa 34 000 Euro.