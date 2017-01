Drei Bezirksligisten erreichen Endrunde

Die Hallenkreismeisterschaft der Fußballer begann mit den ersten Vorrundenturnieren.

Rhein-Kreis. Die ersten vier von acht Teilnehmern an der Endrunde der Fußball-Hallenkreismeisterschaft stehen fest. Am Wochenende qualifizierten sich die Bezirksligisten FC Delhoven, SV Uedesheim und SG Holzheim sowie der A-Kreisligist SVG Grevenbroich.

Delhoven steht zum vierten Mal in Serie in der Endrunde. Beim Vorrundenturnier A in Zons erreichte das Team mit drei Siegen ohne Gegentor das Finale und traf dort auf die Türkische Jugend Dormagen. Der B-Ligist schlug sich wacker und erzielte nach einem 0:2-Rückstand das 2:2. Im Neunmeterschießen setzte sich dann doch Delhoven durch. „Wir haben ein souveränes Turnier gespielt, haben es dann aber unnötig spannend gemacht“, sagte FC-Trainer Sascha Querbach.

Delhoven, Uedesheim, Holzheim und SVG Grevenbroich sind weiter

Auch in Turnier B blieb eine Überraschung aus. Der SV Uedesheim setzte sich mit vier Siegen durch, im Finale mit 3:1 gegen den A-Ligisten SSV Delrath. „Wir sind unter dem Strich souverän weitergekommen. Jetzt freuen wir uns auf die Endrunde. Da wird auf den Rängen etwas mehr los sein. Das macht noch mehr Spaß“, sagte Trainer Ingmar Putz.

Die SG Holzheim bezwang im Vorrundenturnier H in Gustorf im Finale den Bezirksligisten TuS Grevenbroich mit 3:2 nach Neunmeterschießen. „Wir freuen uns sehr, nach vielen Jahren endlich mal in der Endrunde dabei zu sein. Ich muss aber auch sagen, dass ich sehr zufrieden mit dem Auftritt bin, den die Mannschaft heute gezeigt hat“, meinte SG-Trainer Guido van Schewick. In einem hitzigen Endspiel wäre für beide Mannschaften ein Sieg möglich gewesen. Van Schewick: „Es ging hin und her mit guten Möglichkeiten und guten Torhütern bei beiden Teams. Das Spiel war absolut auf Augenhöhe.“

Der SVG Grevenbroich schaffte zum ersten Mal den Sprung zur Endrunde. Im Endspiel des Vorrundenturniers H setzte sich das Team nach einem 0:4-Rückstand noch mit 6:5 nach Neunmeterschießen gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd durch. In der Kreisliga-A-Partie gegen den 1. FC Süd war es erst im Dezember zu einem Spielabbruch gekommen. Der SVG hatte sich mit teils berechtigter, teils aber auch sehr unfairer Kritik auseinandersetzen müssen. Der Erfolg „tut uns richtig gut“, sagte Genclerbirligis Trainer Erkan Akan: „Wir sind froh, dass wir uns heute von unserer besten Seite zeigen konnten.“

Am Sonntag, 15. Januar, werden in Gierath und Nievenheim die vier weiteren Vorrunden-Turniere ausgetragen. Die Endrunde findet am darauffolgenden Wochenende in Gustorf statt. rad/pas-/peg