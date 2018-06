Hans Theo I. und Elke Richrath wachten über ein Fest, auf dem auch der Fußball Platz hatte.

Dormagen. Ein harmonisches und fröhliches Schützenfest feiern die Dormagener – zu Ehren des Königspaars Hans-Theo I. und Elke Richrath vom Jägerzug Frohsinn 1960 und 2010. Es gab viele Premieren, die alle gut gelangen, angefangen beim neuen Chef des Bürger-Schützen-Vereins (BSV), Hans-Arnold Heier, dem Nachfolger von Rolf Starke, der am Sonntag zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde – vom Ehrenvorsitzenden Heinz Krosch im Chef-Auftrag. Heier hatte seinen Vorgänger Starke um dessen Ansprache am Ehrenmal gebeten, die wieder ein bewegendes Plädoyer für Mitmenschlichkeit, Respekt und Frieden war.

Die Schützen schauten der Fußballübertragung im Zelt zu

Schon am Freitag hatte Heier auf die „vielen Neuen“ hingewiesen: Mit Andreas Ludwig steht ein neuer Oberst an der Regimentsspitze, der seine Sache mit Adjutant Volker Bruns sehr gut machte – pünktlich waren die Schützen am Samstag zum Fußballgucken im Zelt. Auch der Schirmherr ist neu: Klemens Diekmann, Geschäftsführer des Energieversorgers evd, der sich nach viel Glück mit dem Wetter dann doch in die Verantwortung für ausbleibende Regenschauer nehmen ließ. Zudem mussten wegen technischer Auflagen der Hochstand und das Gewehr für die Schießwettbewerbe gewechselt werden. Auch das klappte gut. Nach so vielen gelungenen Premieren wurde auch das Anfeuern der Fußball-Nationalmannschaft und das Mitbangen in buchstäblich letzter Minute noch belohnt: Das „Public Viewing“ im Festzelt ging nach dem WM-Sieg der deutschen Nationalelf gegen Schweden in eine fröhliche Party zur Musik von DJ Marc Pesch über.

Die Pfarrer appellieren an die Verantwortung der Schützen

Beim Ökumenischen Morgenlob vor der Messe in St. Michael forderte Pfarrer Martin Fröhlich die Schützen auf, „Vorbild und Gewissen“ für ihre Umgebung zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Pfarrer Peter Stelten ergänzte angesichts des Johannestags: „Unser Auftrag ist wie der von Johannes, dem Täufer: auf Gott hinweisen.“

Beim Festkommers, bei dem unter anderem Hans Conrady – für 85 Jahre Mitgliedschaft – geehrt wurde, richtete Heier herzliche Grüße des erkrankten Bürgermeisters Erik Lierenfeld aus, den sein Stellvertreter Hans Sturm beim Schützenfest vertrat. Auch der zweite Stellvertreter Michael Dries feierte mit, ebenso Heinz Hilgers, dem die Schützen im Festzelt zum 70. Geburtstag ein Ständchen brachten, auch Hermann Gröhe und Heike Troles. cw-