Die dem Turnier seinen Namen gebende „Vermögensmanufaktur“ hatte jetzt die drei neuen TSV-Spieler in ihre Geschäftsräume geladen. Und gab dabei bekannt, dass sie ihr Engagement als Trikotsponsor nicht nur um ein Jahr verlängert, sondern auch erhöht hat. Was auch mit der vergangenen Saison zusammenhängt. „Der vierte Platz ist ein toller Erfolg für diese junge Mannschaft“, sagte Geschäftsführer Tim Schmiel.

Dazu besteht an diesem Wochenende die nächste Gelegenheit. Die Dormagener bestreiten ein Trainingslager inklusive Spiel beim Longericher SC. Nächste Partie im Sportcenter ist die am 14. Juli (20 Uhr) gegen Zweitligist Bergischer HC. Zum Ligaauftakt kommt am 25. August (20 Uhr) der Leichlinger TV nach Dormagen.

Trainer Ulli Kriebel will dem mit Blick auf seine erste Saison im Seniorenbereich – der Solinger führte zuvor die Dormagener A-Jugend zweimal in Folge in die Endrunde der Deutschen Meisterschaft – nicht widersprechen, gibt aber zu bedenken: „Der Erfolg hängt nicht nur von mir, sondern auch von der Mannschaft ab: Wie wir uns finden, ob wir verletzungsfrei bleiben und ob wir bereit sind, persönliche Ziele dem Erfolg unter zu ordnen.“ Und er verweist darauf, dass es „natürlich eine starke Konkurrenz gibt – mit vor allem Ferndorf, Krefeld, Leichlingen und Longerich.“

Dormagen. Die Handballer des TSV Bayer Dormagen haben gerade die Vorbereitung auf die neue Drittliga-Saison begonnen. Und schon wagt sich Björn Barthel frühzeitig – und für Dormagener Verhältnisse recht forsch – an ein konkretes Saisonziel heran: „Natürlich bilden wir in Dormagen weiterhin Spieler aus. Wir sind aber auch ein Traditionsverein, der die Rückkehr in die Zweite Liga anstrebt. Und dies so schnell wie möglich“, sagt der Handball-Geschäftsführer.

Nicht unzufrieden mit der ersten Spielzeit nach dem Zweitliga-Abstieg war auch Barthel. Doch der Handball-Geschäftsführer lässt auch durchblicken, was ihm nicht so gefallen hat: „Wir wollen zurück zum Tempospiel. Und bei den Heimspielen muss der Funke wieder überspringen zum Publikum, denn das Sportcenter muss wieder eine Festung werden.“ Für Rechtsaußen Wieling steht indes fest: „Ich will mit dieser Mannschaft aufsteigen.“

Korschenbroicher nehmen das Training erst in Kürze auf

Für den TV Korschenbroich steht am 19. Juli in der Asia-Therme in Kleinenbroich der erste Trainingsabend an. Trainer Ronny Rogawska muss in der Vorbereitung eine komplett neue Mannschaft einspielen. Aus dem Team der Vorsaison sind nur die Torhüter Max Jäger und Felix Krüger sowie Steffen Brinkhues und Aaron Jennes übrig geblieben. Offen ist noch der Verbleib von Markus Neukirchen.

Rogawska sieht als seine Hauptaufgabe an, „den neuen Spielern schnell die Korschenbroicher Tugenden zu vermitteln, damit wir die Fans wieder mit Kampf, Leidenschaft und Herzblut begeistern können“. Zum ersten Testspiel kommt Zweitligist HG Saarlouis am 27. Juli (19.30 Uhr) in die Waldsporthalle.