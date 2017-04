Dormagen plagen personelle Probleme

Der Handball-Drittligist gastiert in Lemgo. Der TV Korschenbroich spielt in Minden.

Rhein-Kreis. Nach acht Spielen in Folge ohne Niederlage und daraus resultierenden 14:2 Punkten droht die Serie des Handball-Drittligisten TSV Bayer Dormagen heute Abend zu reißen. Das hängt nicht nur damit zusammen, „dass wir bei einem Top-Team der Liga gastieren. Wenn die komplett sind, können die jedes Team in arge Verlegenheit bringen“, sagt Trainer Alexander Koke mit Blick auf die HSG Lemgo II, dem Gegner um 17 Uhr in der Gesamtschule Vogelsang. Das liegt auch an der personellen Situation des TSV.

Ob Maximilian Bettin noch einmal für Bayer auflaufen kann, ist offen

„In dieser Woche hatte ich nur zwei Rückraumspieler, zwei Kreisläufer und vier Außen beim Training“, erzählt Koke. Am gravierendsten dürfte der Ausfall von Maximilian Bettin sein. Ob sich der Halblinke eines oder zwei Bänder gerissen hat, ist ebenso noch unklar wie eine Prognose, ob der 23-Jährige, der zum Bergischen HC wechselt, überhaupt noch einmal für Dormagen auflaufen kann. Johnny Eisenkrätzer und Lukas Stutzke meldeten sich zudem krank – Letzterer musste deshalb auch den Lehrgang der Jugend-Nationalmannschaft absagen, wegen dem Eloy Morante Maldonado ebenfalls fehlte.

Dass die Lemgoer Bundesliga-Reserve tatsächlich jeden schlagen kann, bewies sie am vergangenen Spieltag, als sie dem Tabellenzweiten Eintracht Hagen die zweite Saisonniederlage beibrachte. „Trotzdem wollen wir natürlich versuchen, auch aus Lemgo etwas Zählbares mitzunehmen“, sagt Koke.

Das will auch der TV Korschenbroich. Am besten zwei Punkte, dann wäre der Klassenerhalt perfekt. Der TVK gastiert heute Abend (19 Uhr, Sporthalle Dankersen) bei der Bundesliga-Reserve von GWD Minden. „Wir müssen uns voll auf dieses Spiel fokussieren und konzentrieren“, fordert Trainer Ronny Rogawska, der hofft, bis auf die Langzeitverletzten mit komplettem Kader anreisen zu können.

Unter der Woche gaben die Korschenbroicher derweil bekannt, dass Torwart Max Jäger seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 verlängert hat. Der 27-Jährige wird dann einer der Ältesten in der jungen Korschenbroicher Mannschaft sein. „Das ist eine spannende, aber auch schwierige Aufgabe“, sagt Jäger mit Blick auf den Umbruch im Team.

Philip Schneider wechselt vom Neusser HV zum TVK

Außerdem verpflichtete der TVK Philip Schneider (27) vom Neusser HV zur kommenden Saison. „Philip ist ein gestandener Drittligaspieler. Er bringt Erfahrung mit, die wir für das junge Team auch benötigen“, sagt Rogawska.

Das Spiel der Neusser gestern Abend beim Leichlinger TV war bei Redaktionsschluss indes noch nicht beendet.