Im Finale der Pokal-Vorrunde unterlag der Handball-Zweitligist dem Rekordmeister in Göttingen mit 27:44.

Dormagen. Bereits vor dem Endspiel in der Pokal-Vorrunde ahnte Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen, was ihn erwarten würde. Schließlich hatte THW Kiels Coach Alfred Gislason nach dem ungefährdeten 39:23-Erfolg gegen den Zweitligisten TuSEM Essen im Halbfinale angekündigt: „Wir wollen das Pokal-Final-Four und einen Champions League-Platz erreichen.“ Also gab der Rekordmeister aus Kiel Gas und dominierte Dormagen beim 44:27 (24:13) nach Belieben.

Im Halbfinale setzte sich Bayer gegen Gastgeber Northeim durch

Nationalspieler Steffen Weinhold machte den Vorsprung in der 23. Minute mit seinem Treffer zum 19:9 zweistellig. In dieser Phase leisteten sich die Dormagener zu viele Fehler und luden die Kieler, die in Bestformation aufgelaufen waren, damit förmlich zum Torewerfen ein. Im Angriff scheiterten sie gleich 14-mal an Andreas Wolff im Tor des übermächtigen Kontrahenten.

Einen guten Eindruck hinterließ auf dem rechten Flügel der junge Nico Pyszora. Bei Nuno Rebelo wechselten Licht und Schatten: Auf schöne Abschlüsse – für den Halbrechten standen aus dem Rückraum am Ende vier Treffer zu Buche – folgten mitunter überhastete Abschlüsse.

Im Halbfinale des in Göttingen ausgetragenen Mini-Turniers hatte Bayer den Gastgeber Northeimer HC auch ohne Lukas Stutzke und Daniel Eggert deutlich mit 36:25 (18:14) bezwungen. Zunächst ein hartes Stück Arbeit, räumte TSV-Trainer Ulli Kriebel allerdings ein: „Northeim hat uns vor allem in den ersten 20 Minuten vor Probleme gestellt.“ Vor mehr als 2000 Zuschauern begann der Drittligist stark, lag bis zur 15. Minute, als Kapitän Paul-Marten Seekamp zum 9:9 traf, gleichauf. Fünf der ersten sechs Tore gingen auf das Konto von Tim Gerstmann, der die Lücken in der Dormagener Abwehr geschickt zu nutzen wusste.

Der Erfolg im ersten Spiel stimmt die Verantwortlichen zufrieden

Dann aber machte sich die Klasse des Favoriten zusehends bemerkbar. Northeim bekam seine Deckung nicht mehr dicht und wurde von den Gästen schon vor der Pause eins ums andere Mal ausgekontert. Darum bilanzierte NHC-Trainer Carsten Barnkothe ehrlich: „Die Niederlage ist in der Höhe verdient. Wir haben keinen Zugriff auf das Spiel bekommen.“

Das deckte sich mit den Erkenntnissen Kriebels. Der resümierte: „Mit dem Ergebnis bin ich natürlich zufrieden. Wir freuen uns alle, dass wir uns für unseren Einsatz mit dem Spiel gegen Kiel belohnen konnten.“ Und Handball-Geschäftsführer Björn Barthel ergänzte: „Endlich haben wir mal wieder das erste Pokalspiel gewonnen.“

Erfolgreichster Torschütze war Tim Wieling (zehn Treffer, davon sechs Siebenmeter), aus dem Feld traf Ian Hüter (fünf Tore) am häufigsten. Im Finale war Rebelo mit fünf Treffern bester TSV-Torschütze.