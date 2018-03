Die Stadt plant für den Sommer einen großen Check für alle Über-60-Jährigen.

Dormagen. Wie fit sind die Dormagener über 60 Jahre? Das will die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund herausfinden. Das Projekt „Bewegt älter werden in Dormagen“ soll helfen, Senioren davon zu überzeugen, sportlich aktiv zu werden, um „so lange wie möglich ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. Im Juni soll es den größten Fitness-Check in der Geschichte der Stadt geben, wenn die über 60-Jährigen aufgerufen werden, den vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) entwickelten „Alltags-Fitness-Test“ zu absolvieren.

Am Donnerstag gibt es eine Info-Veranstaltung für Vereine

Die Sportwissenschaft liefert die überzeugenden Daten für ein Leben mit Sport: Bis zum 80. Lebensjahr verlieren die meisten Erwachsenen durch normale Alterung etwa 20 bis 40 Prozent ihrer Muskelmasse. Neben der Körperkraft lassen auch Beweglichkeit und koordinative Fähigkeiten nach. Oft schreitet dieser Prozess schleichend voran. Medizinische Untersuchungen belegen, dass sich durch regelmäßiges Bewegungstraining der natürliche Abbau deutlich verlangsamen und die Gesundheit länger erhalten lässt. So kann ein 60-jähriger trainierter Mensch die gleiche körperliche Leistungsfähigkeit wie ein 40-jähriger Untrainierter haben. Wer mehr als dreimal die Woche Sport treibt, verringert zudem sein Risiko, an Demenz zu erkranken. „Das Gute ist, dass man meist auch im fortgeschrittenen Alter etwas für seinen Körper tun kann. Dabei möchten wir Senioren in Dormagen gezielt unterstützen“, sagt Lierenfeld.

Stadt und Sportbund haben zusammen das Projekt „Bewegt älter werden in Dormagen“ ins Leben gerufen. Ausgangspunkt des Projekts ist ein Alltags-Fitness-Test des DOSB. Er besteht aus sechs einfachen Übungen, mit denen Bein- und Armkraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Geschicklichkeit überprüft werden. „Der Test lässt sich mit kleineren Hilfsmitteln wie beispielsweise einem Stuhl und einer Hantel in jedem größeren Raum durchführen. Die Teilnehmer können dabei auch ganz normale Kleidung tragen“, erklärt Martin Limbach vom Kreissportbund.

In einer Kick-off-Veranstaltung stellen die Stadt und der Kreissportbund das Projekt am Donnerstag, 8. März, um 18.30 Uhr in der Kulturhalle den Sportvereinen vor. Dort geht es im ersten Schritt darum, Übungsleiter zu gewinnen, die den Alltags-Fitness-Test vornehmen. Am 14. April ist dazu eine Schulung geplant.

Der Seniorenbeirat unterstützt das Projekt. Begleitend erstellt der Kreissportbund eine Übersicht zu den vorhandenen Sportangeboten für ältere Menschen. Infos zu Angeboten werden per E-Mail aufgenommen.

mail@ksbneuss.de