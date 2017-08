Am Dienstag, 15. August, gibt es ein Schnuppertraining.

Neuss. Neuss Marketing bietet am Dienstag, 15. August, ein Discgolf-Schnuppertraining für Kinder ab sechs Jahren an. Ziel beim Discgolfen ist es, frisbee-ähnliche Scheiben von festgelegten Abwurfpunkten mit möglichst wenigen Würfen in befestigte Fangkörbe zu befördern. Alle Wurfversuche werden am Ende einer Spielrunde zusammengezählt – ein bisschen so wie beim Minigolf. Es gewinnt also der Spieler, der insgesamt die wenigsten Würfe benötigt.

Im Neusser Rennbahnpark wird an diesem Tag für den Fun-Sport über das gesamte Gelände ein Parcours mit insgesamt 18 Spielbahnen unterschiedlicher Längen und Schwierigkeitsgrade aufgebaut. Die speziellen Wurfscheiben werden zur Verfügung gestellt. Erfahrene Trainer des Vereins „Disc Golf Niederrhein“ erklären die Spielregeln und Wurftechniken. Nach dem Sport gibt es zur Stärkung noch einen kleinen Snack und ein Erfrischungsgetränk.

Los geht es am Dienstag, 15. August, um 11 Uhr. Treffpunkt ist am Hauptgebäude auf dem Rennbahnpark-Gelände. Die Teilnahme ist kostenfrei. Kinder unter 14 Jahren sollten bei der Veranstaltung von einer erwachsenen Person begleitet werden. Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Info am Büchel 6 in der Neusser Innenstadt sowie per Telefon unter der Rufnummer 02131/4037795 und per E-Mail an tourist-info@neuss-marketing.de.

Bei der Tourist-Info sind auch Anmeldungen für das Discgolf-Schnuppertraining im Rennbahnpark möglich. Discgolf wurde in den 1970er Jahren in den Vereinigten Staaten entwickelt. Red