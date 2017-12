Grevenbroich. Im nächsten Jahr gibt es in Grevenbroich ordentlich was zu feiern. Vom Frühjahr bis zum Herbst werden allerhand Veranstaltungen organisiert, die ein junges und älteres Publikum gleichermaßen ansprechen dürften.

Los geht’s mit „Da simmer dabei“. Am 10. Februar wird die 15. Auflage der Karnevalsparty über die Bühne gehen – erstmals nicht in Kapellen. Für das Festzelt wurde ein neuer Standort auf dem ehemaligen Gelände von Blumen Esser in Noithausen gefunden. Mallorca-Star Mickie Krause wird für Stimmung sorgen. Für den 24. und 25. August hat Veranstalter Marc Pesch eine weitere Großveranstaltung in der Planung: Auf dem Marktplatz soll die zweite Auflage der „Playa Grevenbroich“ starten. Das Herzstück der Innenstadt wird sich in einen Strand verwandeln. Verpflichtet wurden eine bekannte Kölsche Band, deren Namen noch nicht verraten wird, und der Sänger Oli.P (Flugzeuge im Bauch), der im Rahmen einer 90er-Jahre-Party auftreten wird.

St. Sebastianus-Bruderschaft feiert 350-jähriges Bestehen

Am 16. und 17. Juni wird Schloss Hülchrath beim Mittelaltermarkt die Besucher in frühere Zeiten versetzen. Und an derselben Stelle können sich die Grevenbroicher am 21. Juli eine „Kubanische Nacht“ mit Live-Musik, Cocktails und gegrillten Spezialitäten gönnen. Am 13. und 20. Oktober wird das Grevenbroicher Oktoberfest gefeiert, das jährlich bis zu 5000 Besucher in die Schlossstadt zieht. Darüber hinaus sind zwei große Partys unter dem Motto „Grevenbroich feiert“ geplant – und zwar am 30. April und am 17. November. Ein Klassiker steht am 13. Juli an: die große „Rabaue-Nacht“ auf dem Schlossplatz. Auch die 16. Auflage des Open-Air-Spektakels kann wieder bei freiem Eintritt besucht werden.

Mit prominenten kölschen Gesichtern wird die St. Sebastianus-Bruderschaft Neuenhausen aufwarten, die 2018 ihr 350-jähriges Bestehen feiert. Die Brauchtumsfreunde um Brudermeister Stefan Janz sagen am 14. April „Buenos Dias Colonia“ und laden in ihr Festzelt am Kleekamp ein. Mit dabei sind die Paveier, die Klüngelköpp, die Kölsch-Fraktion und Miljö. Mit Mundart wird auch der BV Wevelinghoven aufwarten, wenn es am 16. Juni heißt: „Wevelinghoven feiert für einen guten Zweck“. Die Domstürmer geben ein Konzert, der Erlös soll zur Finanzierung eines neuen Kunstrasenplatzes beitragen.

Zum Jahresabschluss kann in der „Kaiserwinkel-Almhütte“ gefeiert werden, die vom 23. November bis zum 22. Dezember auf dem Kirmesplatz steht. Schon jetzt wurden dafür 350 von 1200 möglichen Reservierungen vorgenommen.