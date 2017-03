Die wichtigsten Infos für Neusser Bürger zur Landtagswahl in NRW

Eine Übersicht zur Wahl am 14. Mai und was die Wähler wissen sollten.

Neuss. Die NRW-Landtagswahl steht vor der Tür. Doch wer steht zur Wahl? Wo können die Bürger am Sonntag, 14. Mai, in Neuss ihre Stimmen abgeben? Wer ist überhaupt wahlberechtigt? Christoph Noeppel ist als Leiter des Wahlamtes für die Organisation der Wahl in Neuss zuständig und hat schon jetzt mit den Vorbereitungen alle Hände voll zu tun. Parallel rüsten sich die Parteien für den Wahlkampf.

Was wird gewählt?

Es wird der 17. Landtag in NRW gewählt. Mit der Erststimme können die Neusser im Wahlkreis 44 (Neuss) die Direktkandidaten der Parteien wählen. Mit der Zweitstimme werden die Mitglieder der Landeslisten der Parteien gewählt. Als Direktkandidaten für jene Parteien, die aktuell im Landtag vertreten sind, treten in Neuss an: Jörg Geerlings (CDU), Arno Jansen (SPD), Michael Fielenbach (FDP), Uwe Welsink (Grüne), Kirsten Eickler (Linke) und Lukas Lamla (Piraten). Auch andere Parteien stehen zur Wahl. Geerlings will sein 2012 verlorenes Mandat zurückerobern. Jansen will nach seinem Vorgänger Reiner Breuer den Wahlkreis ein zweites Mal in Folge für die SPD gewinnen.

Wer ist wahlberechtigt?

Jeder Deutsche, der 18 Jahre alt ist und mindestens seit dem 28. April 2017 seinen Wohnsitz in NRW hat, darf seine Stimme abgeben. Wer in der Quirinus-Stadt wählen möchte, muss seinen Hauptwohnsitz in Neuss haben.

Wie viele Wahllokale gibt es?

In Neuss werden 91 Wahllokale eingerichtet.

Wie funktioniert die Briefwahl?

Wer am Wahltag nicht in sein Wahllokal kommen kann, hat die Möglichkeit, eine Briefwahl zu beantragen. Antragstellungen werden bis Freitag, 12. Mai, 18 Uhr, entgegengenommen. Die Briefe müssen bis 18 Uhr am Wahlabend dem Wahlamt vorliegen.

Wer sind die Wahlhelfer?

Zur Abwicklung der Wahl werden 1100 Wahlhelfer benötigt. Jeder Wahlberechtigte kann bei der Wahl helfen. Es gibt eine Aufwandsentschädigung von 30 Euro.

Wie viel kostet die Wahl?

Es sind 90 000 Euro in den städtischen Haushalt eingestellt worden.

Ab wann gibt es Wahlwerbung?

Wahlplakate sind ab dem 1. April und damit sechs Wochen vor der Wahl erlaubt.

Bis wann können Wahlvorschläge gemacht werden?

Vorschläge für die Kandidaten können bei Kreiswahlleiter Hans-Jürgen Petrauschke eingereicht werden. Viel Zeit bleibt dafür jedoch nicht mehr: Fristende ist Montag, 27. März, um 18 Uhr.