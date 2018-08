Den Neusser Tuning-Clubs ist es wichtig, deutlich zu machen, dass sie keine Raser sind.

Neuss. Dass sie ständig mit den Rasern über einen Kamm geschert werden, wollen sich die drei Neusser Tuning-Clubs nicht länger gefallen lassen. Und so hatten sie eine Idee, die sie am Samstagabend denn auch verwirklichten. Von 20.30 bis 23.30 Uhr hatten sie auf dem Neusser Markt einen Info-Stand aufgestellt und wollten über ihr Hobby aufklären. „Wir rasen nicht, wir basteln“, sagt der Vorsitzende des Clubs „VAG Scene“, Daniel Claff. Und ergänzt: „Und dann treffen wir uns, bewundern unsere Autos und klönen, für Außenstehende eigentlich ziemlich langweilig.“

Mit den beiden anderen Neusser Clubs „Dezent“ und „Asphalt Cruiser“ hatten sie sich an die Stadt und die Kreispolizeibehörde angewandt, um den Termin festzuzurren. Mit acht Autos kamen die „Schrauber“ in die City, vier Wagen stellten sie auch auf dem Markt ab. Ebenfalls dabei: zwei Streifenwagen und vier Polizisten, wie Claff sagt. Fast 30 Interessierte, schätzt er, seien an den Stand gekommen und hätten Fragen gestellt. „Einige unserer Mitglieder haben sich auch an die Batterierstraße gestellt, um den Verkehr zu beobachten und eventuell Raser auszumachen“, so Claff. Doch aufgefallen seien ihnen nur drei Fahrer, die wohl die vorgeschriebene Geschwindigkeit überschritten hätten. „Von Rasern kann aber keine Rede sein“, sagt er. Das bestätigt auch ein Sprecher der Kreispolizeibehörde mit den Worten: „Keine besonderen Vorkommnisse.“

Claff kann sich vorstellen, solch eine Aktion zu wiederholen, um noch mehr Menschen klar zu machen, dass er und seine Kollegen sich deutlich von der Raser-Szene distanzieren. „Wir müssen schauen, wie wir das zeitlich hinbekommen. Schließlich können wir uns nicht einfach in der Innenstadt hinstellen. Dazu brauchen wir eine Genehmigung. Und natürlich fanden wir es klasse, dass die Polizei bei der Aktion mitgemacht hat“, sagt er.