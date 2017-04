Die Theater-Reihe zieht von der BvA-Aula nach Knechtsteden

Weil die Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums saniert wird, finden die Vorstellungen der neuen Saison im Norbert-Gymnasium statt.

Dormagen. Es kam so etwas wie Wehmut auf: Als am Samstag das Rheinische Landestheater Neuss seine Aufführung von „Der nackte Wahnsinn“ beendet hatte, endete nach 51 Jahren auch die Ära der außerschulischen Kulturvorstellungen in der Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums. Die Aula wird nun saniert und zum Multifunktionsraum umgestaltet.

Die städtische Theater-Reihe hört jedoch nicht auf, sondern wechselt nur den Spielort, wie Kulturbüro-Leiter Olaf Moll erklärt: „Wir gehen mit den Theaterstücken in die Aula des Norbert-Gymnasiums nach Knechtsteden und mit den Kabarett-Vorstellungen in die Kulle.“

Sowohl das Theater- als auch das Kabarett-Programm stehen fest

Eine Ausnahme: Eine Kabarett-Veranstaltung pro Halbjahr bleibt im Forum Knechtsteden, wie der bereits ausverkaufte Herbert Knebel Ende 2017. Am 2. März 2018 folgt das Kom(m)ödchen-Ensemble mit neuen Programm.

Während diese Zusatzveranstaltung nicht zum Abo gehört, gibt es die Möglichkeit, alle sechs Theateraufführungen der bewährten Landestheater zu sehen oder sich für vier davon als „Flex-Abo“ zu entscheiden. „Wir haben schon von einigen Stammzuschauern gehört, dass sie mit nach Knechtsteden wechseln wollen“, sagt Moll, der hofft, wieder rund 400 Abonnenten zu gewinnen. „Es sind genügend Parkplätze in Knechtsteden vorhanden, der Bus fährt einmal in der Stunde in Richtung Innenstadt“, betont Moll.

Das neue Programm steht fest und liegt bald aus. Die Vorstellungen in der NGK-Aula beginnen freitags um 20 Uhr. Den Auftakt bildet das Landestheater Burghofbühne aus Dinslaken mit „Die Reifeprüfung“ nach dem gleichnamigen Film-Klassiker am 10. November. Den Dürrenmatt-Klassiker „Die Physiker“ zeigt das Rheinische Landestheater (RLT) Neuss am 8. Dezember, gefolgt von „Die Känguru-Chroniken“ der Burghofbühne am 19. Januar 2018. Am 16. Februar zeigt das RLT „Gefallene Engel“. Das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel spielt am 16. März „Maria, ihm schmeckt’s nicht“, das RLT beschließt am 20. April mit „Komödie im Dunkeln“ die Saison.

In der „Kulle“ sind folgende Kabarett-Auftritte geplant: Florian Schroeder (6. September), Christoph Sieber (25. Oktober), Thomas Freitag (17. November), Schlachtplatte (12. Januar 2018), Simone Solga (23. Februar), Frauen an die Steuer (10. März), Gerd Köster (21. April 2018) und. Philip Simon (27. April 2018).