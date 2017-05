Die 25 Schützenfestzüge, die eingeladen werden, wurden ausgelost.

Neuss. Die Mitglieder von 25 Schützenfestzügen können sich freuen auf ein Treffen mit Petra Frankenheim-Napp-Saarbourg. Die Frau des amtierenden Schützenkönigs Christoph Napp-Saarbourg hat ausgelost, wer ins Rathausbiwak am Kirmesdienstag kommen darf.

Seit 18 Jahren gibt es diese Einladung der Stadt, doch erst Bürgermeister Reiner Breuer führte das Losverfahren ein. Ihn schützt die öffentliche Ziehung auch vor der Frage, nach welchem Reglement die Züge ausgewählt werden – und einer möglichen Debatte über die Befangenheit des Grenadiers Breuer.

Es hatten sich 66 Züge beworben

Die „Glücksgöttin“ war dieses Mal sogar besonders unparteiisch. Denn bei den Zügen, die zufällig aus den 66 Bewerbungen gezogen wurden, fand sich auch fast jedes Korps gut bedacht. Zu den Gewinnern gehören die Züge „Treu zur Theke“, „Ziemlich zackig“, „In Treue fest“, „Treu zum Alde Nüss“, „Lott jonn“ und der „Grenadierfahnenzug 1960“ vom Grenadierkorps. Von der Schützenlust wurden die Züge „AbZugeben“, „De Läppkesspöler“, „Schöne Fiffis“, „De Dolle“ und „Dropjänger“ gezogen. Die Jäger schicken „Stolzer Hirsch“, „Edelwild“, „Lustige Jongs“, „Eichenlaub“, „Heimattreue“ und „Stolze Nüsser“ ans Büfett im Rathausinnenhof. Komplett wird die Einladungsliste mit den Gildezügen „De Pittermännchens“, „Rheinstrolche“, „Schleckefänger“ und „Ewig Jung A. H.“ sowie den Hubertuszügen „Erftjunker“, „Adlerhorst“, „Do nooch dobee“ und „Nüsser Keiler“.

Alle Bewerber erhalten in den nächsten Tagen per E-Mail eine Benachrichtigung, ob sie erfolgreich waren. Die offizielle Einladung flattert den Gewinnern aber erst nach der Bürgerversammlung am 15. Juli ins Haus. Denn die muss ja entscheiden, ob das Schützenfest überhaupt gefeiert werden soll. Ins Biwak eingeladen sind außerdem Komitee und Korpsführer, die Mitglieder des Stadtrates, die Mitarbeiter der Verwaltung und der Hilfsdienste – und Petra Frankenheim-Napp-Saarbourg, die Königin. Red