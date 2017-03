Die Stadt wirbt um Helfer für die Durchfahrt der Tour de France

Interessierte müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Neuss. Das Ereignis ist auch für Bürgermeister Reiner Breuer einmalig. „Eine Durchfahrt der Tour de France durch Neuss wird jeder bei durchschnittlicher Lebenserwartung nur einmal erleben“, sagt Breuer. Und er ruft die Neusser auf, ja er bietet ihnen an, das von der ersten Reihe aus mitzuerleben. Nachdem rathausintern schon eine Ausschreibung angekurbelt wurde, um freiwillige Helfer zu rekrutieren, richtet die Stadt genau 95 Tage vor der Etappendurchfahrt diesen Appell nun an alle.

Am Sonntag, 2. Juli, wird das Fahrerfeld gegen 14 Uhr mitten durch Neuss rollen. Ohne eine Vielzahl an Helfern wären die damit verbundenen Aufgaben zur Sicherung der Strecke nicht zu meistern. Aus diesem Grund sucht die Stadt Neuss Freiwillige ab 18 Jahren, die sich am Tourtag von 10 bis 15 Uhr als Helfer zur Verfügung stellen.

Eingesetzt werden sie beispielsweise als Streckenposten auf der mehr als elf Kilometer langen Route, die die Fahrer durch Neuss zurücklegen. Die Profis kommen an diesem zweiten Tag der Tour – nach einer „Schleife“ durch Düsseldorf und das Neandertal – nach Neuss und verlassen die Stadt Richtung Mönchengladbach wieder, wo eine Sprintwertung ansteht. Ziel dieser Tagesetappe ist Lüttich.

Bewerbungen können bis zum 28. April abgegeben werden

Als Streckenposten könne die Tour, so hält die Stadt in ihrer Ausschreibung fest, einzigartig und hautnah erlebt werden. Wünschenswert aus Sicht der Stadt ist „ein sicheres und freundliches Auftreten“ sowie „Spaß an der Arbeit im Team“ bei einer großen Sportveranstaltung. Wer Teil der Tour de France werden möchte, kann sich als Volunteer über die Internetseite der Stadt registrieren. In der Stadtverwaltung liegen zudem Flyer mit Anmeldeformularen aus. Diese müssen ausgefüllt bis zum 28. April per E-Mail an tdf@stadt.neuss.de oder schriftlich an Stadt Neuss, Amt 32, 41456 Neuss, gesendet werden.

Fragen zum Thema Volunteers werden unter der Telefonnummer 02131/90 32 33 beantwortet.

www.neuss.de/neuss-on-tour