Das Programm im „Viva Life“-Bereich für die nächsten Monate steht.

Grefrath. Die Skihalle Neuss gestaltet ihr Freitagabendprogramm neu. Ab 6. April gibt es im „Viva Life“-Bereich der Skihalle zum Start ins Wochenende Live-Acts, dazu clubbige Sounds, zu denen getanzt und gefeiert werden kann. Bei den Acts handelt es sich zum Beispiel um Auftritte einer DJ-Saxofonisten-Combo oder eines Geigers. Geplant sind auch Spieleabende mit Brettspielen. Dazu zeigen Akrobaten, Tätowierer oder ein Barbier ihr Können. Beginn ist jeweils um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Vorher wird an jedem ersten Freitag im Monat ein sogenannter Tasting-Friday angeboten. Beginn ist um 19 Uhr. „Dieses Angebot kann im Vorfeld gebucht werden“, sagt Ricarda Meier, Sprecherin der Skihalle. Buchungen für die Tastings sind über die Internetseite www.allrounder.de möglich. Pro Person kostet die Teilnahme 32,50 Euro. Den Auftakt macht am 6. April ein Gin-Tasting. Dabei werden 15 verschiedene, internationale Sorten getestet. Die Teilnehmer lernen, Gin-Cocktails auf klassische und moderne Art zu mixen. Das Tasting dauert rund zwei Stunden. Wer teilnehmen möchte, muss 18 Jahre alt sein. Auch für die Folgemonate steht das Programm der Tasting-Abende fest. Am 4. Mai dreht sich alles um Rum, am 1. Juni steht Whisky im Fokus.

Ein Saxofonist spielt am 13. April zu Musik eines DJs

Das April-Programm im „Viva Life“ steht ebenfalls fest. Zum Start wird der Musiker Martin Adrian den DJ mit seinem Saxofon begleiten. Am 13. April gibt es einen Spieleabend. Klassische Brett- und Gesellschaftsspiele kommen dann auf die Tische, dazu gibt’s Club-Sounds und House-Beats. Eine Woche später gibt’s housige Klänge mit einem ungewöhnlichen Duett: E-Geige und DJ servieren die passenden Musik. Live-Act: Maddin. Am 27. April endet der erste Monat der neuen Freitagabend-Reihe dann mit der Kategorie Zirkus. Der Künstler Giovanni zeigt dabei seine Fingerfertigkeit.

Zudem gibt’s weiterhin Party-Programm in der Skihalle, unter anderem mit Motto-Partys. Am Samstag, 7. April, dreht sich dabei alles um Rockmusik. Für den passenden Sound sorgt DJ Hejo aus Mönchengladbach, der sich in der Nachbarstadt unter anderem mit der Party-Reihe „Hejos Kultpalast“ einen Namen gemacht. Tickets können im Vorfeld gebucht werden.