Die Phenol-Sanierung an der Gesamtschule kostet 900 000 Euro

Die Einzelheiten stellt die Stadt in der kommenden Woche vor.

Grevenbroich. Das Sanierungskonzept für die mit Phenol belasteten Räume der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule an der Parkstraße liegt vor. Am Donnerstag wird die Stadt das Handlungspapier vorstellen und über den Umfang der erforderlichen Arbeiten berichten. Fest steht: Die Aktion wird teuer.

Die für das Sanierungsvorhaben veranschlagten Kosten sollen nicht weit von einer Million Euro entfernt sein; es soll sich um eine Summe knapp unterhalb von 900 000 Euro handeln. Bürgermeister Klaus Krützen will vor dem Info-Gespräch nächste Woche aber keine Einzelheiten zu dem Projekt nennen – erst recht keine Summe. „Wir werden Geld in die Hand nehmen müssen“, kündigt Grevenbroichs Stadtoberhaupt nur an und sagt: „Es wird ein höherer sechsstelliger Betrag sein.“

Die Stadt wird die Kosten alleine tragen müssen

Vor gut einem halben Jahr mussten rund 200 Gesamtschüler in die Realschule an der Bergheimer Straße umsiedeln. Messungen hatten zuvor ergeben, dass der gesundheitsschädliche Stoff Phenol aus den PVC-Böden freigesetzt wurde, die in Klassen- und Fachräumen verlegt worden waren. In den vergangenen Monaten hat eine Sachverständige etwa 40 unterschiedlich belastete Räume des erst vor elf Jahren eröffneten Schul-Anbaus untersucht. Dabei wurden nicht nur die Bodenbeläge, sondern auch Wände und Decken unter die Lupe genommen. Wie viele Räume tatsächlich belastet sind, was im Einzelnen gemacht werden muss und wann die Arbeiten beginnen – darüber will die Stadtverwaltung in der nächsten Woche informieren.

Vorbild für das Projekt an der Parkstraße könnte die Frimmersdorfer Viktoria-Grundschule sein. In drei Räumen des Ganztages waren ebenfalls im vergangenen Jahr die Stoffe Kresol und Phenol festgestellt worden, auch dort waren PVC-Böden die Verursacher. „Seit Anfang April wird saniert. Wir kommen mit den Arbeiten gut voran“, sagt Dezernent Claus Ropertz, Chef des städtischen Gebäudemanagements. Er rechnet damit, dass die Räume spätestens in der zweiten Mai-Woche wieder genutzt werden können.

Nach der Empfehlung eines Gutachters wurde nicht nur der Kunststoffbelag, sondern auch der darunter liegende Gussasphalt entfernt und die Betonoberfläche abgefräst. „In den betroffenen Räumen ist ein neuer Unterbau verlegt worden, der noch durchtrocknen muss“, sagt Ropertz: „Danach wird ein neuer Bodenbelag eingebaut.“ Bei dieser Gelegenheit werden auch die Tapeten und Vorhänge erneuert.

Die Stadt beziffert die Sanierungskosten in der Grundschule mit rund 36 700 Euro, die sie aus eigenem Etat zahlt. Auch für die rund 900 000 Euro wird sie aufkommen müssen. Im Rathaus wird nicht davon ausgegangen, dass der Generalunternehmer, der den 6,8 Millionen Euro teuren Anbau errichtet hat, in Regress genommen werden kann.