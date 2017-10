Eine angeschossene Frau, ein Junge in Lebensgefahr: Der Stadtteil steht unter Schock. Das Thema Sicherheit wird nun diskutiert.

Weckhoven. Angst gehört in diesen Tagen zum Lebensgefühl vieler Menschen in Weckhoven. Ihnen spricht der Stadtverordnete Arno Jansen aus der Seele, der unter dem Eindruck der Schuss-Attacke auf eine 25-Jährige am Lindenplatz und der lebensgefährlichen Verletzungen, die einem Elfjährigen zugefügt wurden, eine eigene Polizeidienststelle in Weckhoven fordert. Die sähe er am liebsten im Ladenzentrum.

Der Ruf nach einer Neuordnung der Polizei im Neusser Süden sei eine alte Forderung der SPD, erklärt der Fraktionsvorsitzende Jansen auch mit Blick auf das Kommunalwahlprogramm 2014, doch diese Forderung sei dringlicher denn je. Die Polizei müsse vor Ort sichtbar sein, betont er in einem offenen Brief an den Landrat als Chef der Kreispolizeibehörde. Er müsse mit dem Landes-Innenminister dafür sorgen, dass „das Netz der Polizeidienststellen dichter wird.“

Veranstaltungen finden bewusst bei Tageslicht statt

Dass es in Weckhoven Spannungen gibt, ist seit langem offenkundig. Aus diesem Grund hatten sich die Weckhovener dagegen zu wehren versucht, dass die Streetworker aus dem Ort abgezogen werden. Artikuliert wurde ihr Protest über den „Runden Tisch“, an dem unterschiedliche Akteure bei der Stadtteilarbeit zusammenwirken.

„Stadtteilarbeit ist weniger eine Einzelfallarbeit“, sagt Ruth Braun vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), der die Gemeinwesenarbeit im Ort steuert. Sie will bei der demnächst anstehenden Konferenz trotzdem die Frage stellen, ob – vielleicht gemeinsam mit dem Jugendamt – noch etwas neu initiiert werden muss, damit zum Beispiel Kinder in Notlagen Hilfe finden. „Dazu brauchen wir ein funktionierendes Netzwerk“, sagt die SkF-Geschäftsführerin. Auch deshalb hat Ulrike Bartkiewitz, Pfarrerin an der evangelischen Auferstehungskirche, die Arbeitsgruppe „Kinder, Jugend und Familien“ des „Runden Tisches“ wiederbelebt.

Die Probleme im Ort gehen aber tiefer. Veranstaltungen versucht die Gemeinde so zu legen, dass die Besucher noch bei Tageslicht nach Hause kommen können, sagt Bartkiewitz. Denn bei Dunkelheit würden sich vor allem viele ältere Weckhovener nicht mehr auf die Straße trauen.

Auch im Jugendtreff musste man sich dem Thema Gewalt stellen. Nach unerfreulichen Zwischenfällen wurde der Zugang neu geregelt („Nur nach Voranmeldung und auf Klingeln“), den ehrenamtlichen Mitarbeitern wurde ein Deeskalationstraining zur Bewältigung brenzliger Situationen angeboten. „Wir passen auch auf, dass Jugendliche auf dem Nachhauseweg begleitet werden – vor allem Mädchen“, sagt Bartkiewitz.

Nach den jüngsten Zwischenfällen ist die Sicherheit im Ort Tagesgespräch. Viele sehen nun die Politik gefordert und fühlen sich abgehängt. Die Leute am Marienkirchplatz hätten angesichts der Drogenproblematik im Quartier Alarm geschlagen und sofort Gehör gefunden, zitiert Barkiewitz eine Stimme aus dem Ort. „Und was tun die für Weckhoven?“.