Heute beginnt die Spielzeit 2017/18 für die fünf Fußball-Landesliga-Teams aus dem Rhein-Kreis. Die Erwartungen der Trainer sind verhalten.

Rhein-Kreis. Gleich zum Saisonstart fordert der Fußballverband Niederrhein den 16 Teams der Landesliga eine englische Woche mit drei Partien binnen acht Tagen ab.

VdS Nievenheim

Besonders gefordert sein dürfte dabei der VdS Nievenheim, der wegen der Arbeiten am neuen Kunstrasenbelag drei Auswärtsspiele hintereinander zu bestreiten hat: Morgen (Anpfiff 15 UJhr) bei der SpVgg. Odenkirchen, am Mittwoch (19.30 Uhr) beim 1. FC Viersen und am Samstag, 19. August (16 Uhr) das Derby beim VfL Jüchen-Garzweiler.

Darum ist es bitter, dass VdS-Trainer Thomas Bahr beim Durchzählen immer nur auf acht einsatzfähige Kicker kommt. Selbst in die eigene Zweitvertretung abgewanderte Routiniers wie Stephan Volk, Daniel Dünbier oder Matthias Keutmann stehen nur bedingt oder gar nicht zur Verfügung. So ist es nicht verwunderlich, dass der ehrgeizige Trainer „die schlechteste Vorbereitung, die wir je gemacht haben“ beklagt. „Dabei konnten wir noch froh sein, dass uns der FC Straberg bei unseren Platzproblemen klasse unterstützt hat.“ Der einst als Trainer in Odenkirchen tätige Thomas Bahr warnt: „Das wird nicht leicht.“

SC Kapellen

Gleiches gilt für den SC Kapellen: Morgen (15 Uhr) gastiert der Oberliga-Absteiger beim personell komplett neuaufgestellten ASV Mettmann, am Mittwoch (19.30 Uhr) wird im Erftstadion das Topspiel gegen den ebenfalls hochgehandelten SC Velbert angepfiffen. Seine Jungs auf die Partie in Mettmann vorzubereiten, bereitete SCK-Trainer Oliver Seibert einige Probleme, denn bei den Gastgebern ist nicht nur die Mannschaft, sondern auch der Trainer neu. Und Seiberts Spionagetätigkeit führte zu keinen grundlegenden Erkenntnissen: „Ich habe den ASV bei einer 1:5-Niederlage gegen einen Bezirksligisten gesehen. Da war die Mannschaft jedoch müde.“ Seiberts Schützlinge überzeugten zuletzt im Niederrheinpokal mit einem 3:2-Sieg über den Oberligisten 1. FC Bocholt. „Wichtiger als der Sieg“ war für Seibert „die Art und Weise, wie er zustande gekommen ist“. Fehlen werden morgen der junge Kai Schröter (Finger-Operation), der sich auf Anhieb einen Stammplatz erarbeitet hatte, und Dimitrios Balis (sah gegen Bocholt die Gelb-Rote Karte). Jan Bresser lag mit seinem Knorpelschaden im Knie inzwischen unterm Messer. Der torgefährliche Allrounder geht zurzeit noch an Krücken und dürfte frühestens im Verlauf der Rückrunde auf den Platz zurückkehren.

VfL Jüchen-Garzweiler

Für den VfL Jüchen-Garzweiler beginnt morgen mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Viersen der zähe Kampf um den Klassenverbleib. Bereits am Mittwoch folgt der schwere Gang zum 1. FC Mönchengladbach (19.30 Uhr). „Ein guter Start macht viel aus“, mahnt Trainer Michele Fasanelli, der für den nun wohl endgültig in den Ruhestand getretenen Georg Krahwinkel das Team übernommen hat. Er weiß recht genau, was seine Truppe gegen Viersen erwartet: „Ich bin mir sicher, Viersen wird uns in dieser Saison auf Augenhöhe begegnen.“ Unter Trainer Steve Jäck (löste Urgestein Willi Kehrberg ab) hatten sich die Gäste im Vorjahr mit einem rasanten Schlussspurt den Klassenverbleib gesichert.