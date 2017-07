Ob Bücherwürmer, Wasserraten oder kleine Künstler – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Neuss. Spiel, Spaß und Freizeit statt Hausaufgaben und Schulbank: Die Ferien bieten Gelegenheit, Neues auszuprobieren und gemeinsam Zeit zu verbringen. Dabei findet sich unter den Angeboten im Stadtgebiet das Richtige für Abenteurer und Wasserratten, für Bastler und Bücherwürmer.

Für Wasserratten

Im Nord- und Südbad sind ab sofort Ferienkarten erhältlich. Für nur 18,50 Euro so oft man möchte – dieses Angebot gilt für alle Schwimmfans unter 18 Jahren. Für Kinder unter fünf Jahren ist der Eintritt frei. Die Karte ist während der kompletten Sommerferien gültig. Außerdem locken Nord- und Südbad mit mehreren Veranstaltungen. Am Samstag, 22. Juli, findet ab 20 Uhr die „Karibische Nacht – Party der Stadt Open Air“ im Südbad statt. Karten sind im Vorverkauf für zehn Euro ebenfalls an der Kasse im Südbad erhältlich. Unter dem Motto „Piraten erobern das Nordbad“ gibt’s Spiel und Spaß mit Wildwasserbahn und Piratenmutprobe am Mittwoch, 26. Juli, 9. August und 23. August, von 13 bis 16 Uhr. Am 2. und 16. August gibt es „Ball- und Wettkampfspiele“: Völkerball, Bootsrennen und Aqua-Basketball von 13 bis 16 Uhr. Voranmeldungen sind nicht erforderlich. Das Stadtbad bleibt bis Montag, 28. August, geschlossen.

Für Bücherwürmer

Der „Treffpunkt Lesebär“ ist das Bilderbuchkino der Stadtbibliothek Neuss, eine Veranstaltungsreihe für die ganze Familie, jedoch speziell gerichtet an Kinder im Vorschulalter. Das Bilderbuch wird auf Leinwand projiziert und die Geschichte vorgelesen. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Termine sind immer donnerstags am 20. Juli sowie am 10. und 24. August. Leseratten sind beim Sommer-Leseclub der Bibliothek genau richtig. Der Sommer-Leseclub ist für Schüler ab der vierten Klasse, der Leseclub Junior für Schüler der Klassen zwei und drei.

Für Pferdefreunde

Der RSV Grimlinghausen bietet in den Ferien Voltigier-Lehrgänge an. Am Freitag, 25. August, gibt es eine Vorführung und ein gemeinsames Mittagessen zum Abschluss. Die Kosten betragen bei einer Teilnahme von 10 bis 13 Uhr 120 Euro, von 10 bis 15 Uhr 170 Euro. Anmeldung sind möglich per Mail an h.m.klueter@gmx.net oder telefonisch bei Marlies Klüter: 0157/80615085.

Für Wintersport-Fans

Abkühlung im Sommer bietet die Skihalle Neuss. Vom 1. bis 3., 9. bis 11., 15. bis 17., 22. bis 24. und 25. bis 27. August finden die „Aktiv Kid Camps“ statt. In der Halle erwartet die Teilnehmer bei minus drei Grad ein Schneeabenteuer. Draußen gibt’s Action im Salzburgerland Kletterpark. Bei den „Kids Camps Ski und Snowboard“ vom 2. bis 4., 8. bis 10., 16. bis 18. und 23. bis 25. August können Kinder drei Tage im Schnee erleben.

Für kleine Künstler

Eine große Auswahl an Kursen und Veranstaltungen bietet die „Offene Tür Barbaraviertel“. Es gibt folgende Aktionen: 25. bis 28. Juli, 9 bis 16 Uhr: „Mit neuen Augen durchs Barbaraviertel“. Ein Foto-Workshop mit Karin Geiger. Im Anschluss öffnet die Tagesstätte ihre Türen von 17.30 bis 23 Uhr für Publikum ab 14 Jahren. 9. bis 12. August, 12 bis 16.30 Uhr: Beim „Kunstclub“ können sich Teilnehmer in Tanz, Musikvideos, Upcycling, Graffiti und Spielegestaltung versuchen. 14. bis 18. August, 12 bis 16 Uhr: Urban Gardening mit Anke Jüngels. 21. bis 25. August, 10 bis 15 Uhr: Fackelbauprojekt mit dem Rheinischen Schützenmuseum, Claudia Ehrentraut und Anke Jüngels. Anmeldung telefonisch unter 02131/9396885 oder per E-Mail an niels.elsaesser@kja.de oder philine.ringes@kja.de.