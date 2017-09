Landesligist SCK unterlag Nettetal 0:4, Nievenheim dem SC Velbert 0:7. Morgen geht es weiter.

Rhein-Kreis. Im fünften Spiel war es soweit: Die Fußballer des SC Kapellen haben bei Union Nettetal die erste Niederlage der Saison kassiert – und die hatte es in sich. Der Landesligist verlor mit 0:4 (0:2). „Das Ergebnis geht absolut in Ordnung. Nettetal war der erwartet starke Gegner und hat es sehr gut gemacht. Wir konnten dem nicht das entgegensetzen, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte SCK-Trainer Oliver Seibert: „Das Spiel hätte kein Tor von uns verdient gehabt, aber genau die vier von Nettetal.“

Beim 1:0 lief Brian Dollen nach einer abgefälschten Flanke Kai Schröter davon, Andreas Kus erhöhte vor 150 Zuschauern auf 2:0 (42. Minute). „Das war ein klares Abseitstor, aber das ist egal. Sonst wäre halt ein anderer Angriff reingegangen. Ihr Umschaltspiel war unserem definitiv überlegen“, sagte Seibert. Beim 3:0 (57.) prallte der Ball nach einem Elfmeter vom Pfosten an dem Arm von SCK-Keeper Christopher Möllering und von dort ins Tor, Bastian Levels (83.) erzielte den Endstand.

Kapellen empfängt den Rather SV

„Ich habe einiges erkannt, woran wir feilen müssen“, sagte Seibert. Vorher steht jedoch morgen (15 Uhr) das Heimspiel gegen den Rather SV an. Die Düsseldorfer sind überraschend gut in die Saison gestartet und haben bereits zehn Punkte auf der Habenseite. „Ich denke schon, dass Rath sich oben halten kann. Es ist eine laute, unangenehm zu bespielende Truppe, die sich nicht nur hinten ’reinstellt“, sagt Seibert. Noch fraglich ist, on Kapellens Dimitrios Balis (Verletzung am Auge) mitspielen kann.

Gespielt hat unter der Woche auch der VdS Nievenheim – und eine richtige Klatsche kassiert. Mit 0:7 (0:3) unterlag das Team beim Spitzenreiter SC Velbert. „Die ersten 25 Minuten haben wir sehr gut gestanden und auch gut gegen den Ball gearbeitet. Da haben wir wenige Chancen für Velbert zugelassen“, zeigte sich der Sportliche Leiter Andre Grunzel mit der Anfangsphase durchaus zufrieden. Doch dann ging vor 50 Zuschauern nichts mehr. „Velbert war unglaublich effizient. Jeder individuelle Fehler von uns wurde eiskalt bestraft. Es war einfach ein rabenschwarzer Tag. Diesen sollten wir nun schnell aus den Köpfen bekommen“, sagte Grunzel. Morgen (15 Uhr) empfängt der VdS die SSVg Heiligenhaus. Die zuletzt fehlenden Alexander Hauptmann und Henry Thimm sind dann wieder dabei.