Der Rhein-Kreis Neuss tanzt in den Mai

Ob rockig oder gemütlich – allerorten wird am Sonntag in den Wonnemonat herein gefeiert.

Rhein-Kreis. Eine Auswahl der Veranstaltungen am Sonntag, bei denen in den Mai getanzt wird.

Neuss

In der „Gießkanne“ am Hamtorwall 15–17 heißt es ab 21 Uhr: Showtime beim Rock in den Mai. Johnny Yuma und Jay Jay performen einen stilsicheren Mix aus Country- und Rock-’n’-Roll-Klassikern, angereichert mit einigen überraschenden Neuinterpretationen von Metal-Gassenhauern. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Die Skihalle – der Neusser „Party-Gletscher“ – empfängt den Wonnemonat mit einem „Tanz in den Mai“. Das Party-Special beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Im Rahmen des Bezirksjungschützentages kann am Sonntag in Neuss-Grefrath tüchtig gefeiert werden. Nach den Krönungsfeierlichkeiten (ab 20 Uhr) sorgt die Band „Voice“ für gute Laune im großen Festzelt auf dem Grefrather Sportplatz.

Grevenbroich

Um 18 Uhr startet der Stadtstrand „Evita Beach“ am Flutgraben mit einem Tanz in den Mai in die Saison. Ein DJ sorgt für Musik, es gibt Cocktails und Speisen aus einem Food-Truck. Der Eintritt ist frei.

Vor historischer Kulisse auf Schloss Hülchrath kann ab 19 Uhr gefeiert werden. Für Stimmung sorgt die Coverband „Sound Convoy“ mit bekannten Rock- und Schlagertiteln. Anschließend übernimmt DJ Dagger die Regie. Tickets gibt es im Vorverkauf für acht, an der Abendkasse für neun Euro.

Die Motto-Party „Grevenbroich feiert“ beginnt um 20 Uhr im Festzelt auf dem Allrather Kirmesplatz. DJ Marc Pesch legt Partyklassiker und Chart-Hits auf. Der Eintritt kostet im Vorverkauf zehn Euro. An der Abendkasse (falls vorhanden) sind die Tickets für zwölf Euro zu haben.

Die Münchrather Scheibenschützen veranstalten ab 19 Uhr einen Tanz in den Mai auf dem Kirmesplatz. Rund um den Maibaum werden Speisen und Getränke angeboten.

Der Förderverein des Bürgerschützenvereins Elfgen-Belmen veranstaltet ab 15 Uhr sein Frühlingsfest mit Attraktionen und Spielen für Kinder. Am Abend geht es weiter mit Bier vom Fass, Leckerem vom Grill sowie Musik, zu der in den Mai getanzt werden kann.

Dormagen

Um 18 Uhr stellt das Rheinfelder Maikomitee gemeinsam mit der Dorfjugend den Maibaum am Denkmal an der Piwipper Straße auf. Ab 19 Uhr kann auf der Theodor-Bremer-Straße gemeinsam mit dem Maipaar Leo Bartsch und Timm Obermann getanzt und gefeiert werden. Ab 22.30 Uhr wird das neue Maipaar feierlich ausgerufen.

Die Zonser Vereine und die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen veranstalten eine Party auf dem Platz am Schweinebrunnen in Zons. Ab 18 Uhr will DJ Heinz für gute Laune sorgen – dazu dreht sich ein Kinderkarussell, zudem ist für Deftiges vom Grill, für Reibekuchen und kalte Getränke gesorgt. Ab 19 Uhr stellt die Feuerwehr den Maibaum auf.

Kaarst

Die Jakobschützen und die Gesellschaft „Junge Gute Laune“ laden zum Tanz in den Mai ins Kaarster Pfarrzentrum ein. Ab 19.30 Uhr gibt es ein reichhaltiges Buffet sowie exotische Cocktails. Eintrittskarten für sechs Euro gibt es im Deutschen Haus und beim Profi-Team Schlütter. An der Abendkasse kostet das Ticket acht Euro.

Um 19.30 Uhr wird auf dem Tuppenhof die Museumssaison eröffnet – und zwar mit einem Maikonzert der Kultgruppe „In Between“. Veranstalter ist der Förderverein des Tuppenhofs. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf zehn Euro.