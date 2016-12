Der Neusser HV gerät unter Druck

Der Spitzenreiter der 3. Handball-Liga West ist nicht unverwundbar. Dass das Ziel nun offiziell der Aufstieg ist, macht die Aufgabe für die Mannschaft nicht leichter.

Rhein-Kreis. Einen Punkt beim ärgsten Verfolger zu holen, ist ein schönes Erfolgserlebnis. Doch mehr ist nicht passiert am letzten Hinrundenspieltag. Denn mit dem 29:29 am vergangenen Wochenende beim VfL Eintracht Hagen hat der Neusser HV seine Ausgangsposition im Kampf um den Meistertitel in der 3. Handball-Liga West und das damit verbundene Aufstiegsrecht zur Zweiten Liga nur unwesentlich verbessert.

Fakt ist: Wer von beiden Vereinen in der am 14. Januar startenden Rückserie keinen Punkt abgibt, wird Meister. Der NHV hat den kleinen Vorteil, dass er sich im Gegensatz zu Hagen einen Ausrutscher erlauben darf. Und dass ihm, geht er mit einem oder zwei Zählern Vorsprung in ein mögliches „Endspiel“ am 6. Mai, schon ein Unentschieden zum Titelgewinn reicht. Nur: Das ist im Grunde genommen egal, denn im Handball kann man ohnehin nur auf Sieg spielen.

Der NHV muss bei mehreren starken Teams auswärts antreten

Das Gipfeltreffen hat aber auch eines gezeigt: Unverwundbar sind die Neusser nicht. Hagen hatte den NHV mehr als nur am Rande einer Niederlage. Dass der Tabellenführer seine erste Pleite noch abwenden konnte, spricht für Moral und taktisches Geschick von Trainer Ceven Klatt. Doch es bedeutet auch, dass das Rückspiel vollkommen offen ist – und vier Siebenmeter werden die Hagener wohl kaum noch einmal verwerfen.

Wenn es denn überhaupt zu diesem „Endspiel“ kommt. Aber ein Durchmarsch ist in den vergangenen Spielzeiten keinem gelungen in der 3. Liga West. Und bei allem Respekt vor den Qualitäten des Neusser HV: Ein TuS Ferndorf (2014/15, 56:4 Punkte) oder ein TSV Bayer Dormagen (2013/14, 53:7) hatten in ihren Aufstiegsjahren sicher keine schlechteren Kader auf dem Parkett.

Der TVK hat erst die halbe Miete im Kampf um Klassenerhalt geschafft

Hagen hat auf den ersten Blick das etwas leichtere „Restprogramm“, denn sie empfangen bis auf den NHV alle Spitzenteams noch zu Hause, haben die dicksten Auswärtsbrocken hinter sich. Neuss muss hingegen noch in Leichlingen und Dormagen antreten. Und den bärenstarken Longericher SC, der Hagen die bisher einzige Saisonniederlage beibrachte und gegen Neuss bis zur 52. Minute in Führung lag, darf man auch als Gastmannschaft nicht unterschätzen – zumal der Rückstand der Kölner zur Spitze nur vier beziehungsweise zwei Punkte beträgt.

Unterschätzen darf der NHV ohnehin keine der 15 Aufgaben. Und sich nicht zu sehr unter Druck setzen (lassen). Dass die Klubführung jetzt auch offiziell vom Aufstieg redet – und nicht mehr von einem Platz unter den ersten Sechs – und allerlei Planspiele für die Zweite Liga entwirft, könnte sich auch als kontraproduktiv erweisen. Und dass sich wahrscheinlich erst spät in der Saison entscheidet, ob (durch einen möglichen Aufstiegsverzicht eines anderen Drittliga-Meisters) auch Platz zwei via Relegationsrunde in die Zweite Liga führt, trägt sicherlich nicht zur Beruhigung der Nerven bei – doch das gilt für Hagen gleichermaßen.

Meint es der Neusser HV ernst mit dem Aufstieg, steht er bis zum 6. Mai unter Druck. Aber auch auf die anderen beiden Drittligisten aus dem Rhein-Kreis wartet alles andere als eine ruhige Rückrunde. In der Tabelle steht der TSV Bayer Dormagen zwar jenseits von Gut und Böse – zu schwach für oben, zu stark, um in den Abstiegskampf zu rutschen. Doch nach vier Heimniederlagen und dem Debakel in Neuss gibt es reichlich Potenzial für Wiedergutmachung – und um den Beweis anzutreten, dass es am Höhenberg tatsächlich um die Weiterentwicklung hochtalentierter Spieler geht. Nicht nur als Zulieferer für andere Klubs, sondern auch für ein eigenes Team mit bald wieder höherer Perspektive.

Für den TV Korschenbroich hingegen geht es um die nackte Drittliga-Existenz. Zwölf Zähler aus 15 Hinrundenspielen sind alles andere als ein beruhigendes Polster für die von Verletzungen arg gebeutelten Korschenbroicher. Zwanzig Punkte waren in den vergangenen Spielzeiten das Minimum, um die Liga zu halten – so gesehen hat der TVK in der Hinserie gerade mal ein bisschen mehr als die „halbe Miete“ eingefahren.