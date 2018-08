Die Filiale schließt zum 15. September – wohl auch, weil Frequenzbringer weggezogen sind.

Grevenbroich. Nachdem mehrfach Gerüchte aufgekommen waren, dass „Depot“ die Coens-Galerie verlässt, herrscht seit Freitag Gewissheit: Das Geschäft für Dekorationen und Wohnaccessoires schließt am 15. September. Der große Abverkauf startete bereits am Samstag: 30 Prozent Rabatt gewährt das Geschäft seinen Kunden, damit alle übrigen Artikel rechtzeitig zum Auszug verkauft werden.

Doch trotz der stark reduzierten Preise hält sich der Ansturm bisher in Grenzen: Wie auch in den vergangenen Monaten kommen nur wenige Kunden in den Laden – und die, die sich umschauen, gehen oft mit leeren Händen wieder raus. Vor allem die Auszüge von „Strauss“ und „Nanu-Nana“ sollen für Umsatzeinbußen gesorgt haben. Sie hatten „Depot“ entsprechende Kundenfrequenz gebracht.

„Rooms of „Depot““ soll im „Toom“-Baumarkt eröffnen

Am Samstag, 15. September, ist Schluss – in der Innenstadt. Denn mit „Rooms of Depot“ soll bereits am 7. September auf rund 150 Quadratmetern im Garten-Bereich des Wevelinghovener „Toom“-Baumarktes eine kleinere Version von „Depot“ neu eröffnen. Das Konzept: eine Kooperation zwischen Baumarkt und Deko-Laden. Je ein Mitarbeiter soll „Rooms of „Depot“ vor Ort betreuen. Der Verkaufsbereich werde gerade eingebaut, wie die Filialleiterin des Baumarkts berichtet. Das Konzept, Deko-Artikel auf diese Weise integriert in größere Geschäften zu verkaufen, hat sich offenbar vielerorts bewährt. Die Mitarbeiter des Innenstadt-„Depots“ sollen – wenn sie möchten – in anderen Filialen unterkommen. Konkret betroffen sollen sechs Mitarbeiter betroffen sein, die den Rückzug aus der Innenstadt bedauern. Auch für sie soll erst seit Freitag Gewissheit herrschen.

Mit „Depot“ verliert die Coens-Galerie nach dem Modegeschäft „Ulla Popken“ (geschlossen am 17. August) einen weiteren Mieter. Auch ein kleinerer Telekommunikations-Laden zieht dort derzeit aus. Allerdings: Schräg gegenüber von „Depot“ und „Netto“ hat kürzlich ein Geschäft für Trachtenkleidung eröffnet.

Im Erdgeschoss befinden sich mit „Depot“ noch 13 Geschäfte

Da Dirndl und Lederhosen in Grevenbroich vor allem für Oktoberfeste gefragt sein dürften, liegt die Frage auf der Hand, ob das Geschäft längerfristig dort bleiben möchte. „Ja, wir bleiben hier“, sagt eine Verkäuferin, das Geschäft sei nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft geöffnet. Ob die Coens-Galerie für die 550 Quadratmeter große „Depot“-Verkaufsfläche bereits einen neuen Mieter finden konnte, ist offen.

Das Center-Management wollte sich nicht konkret dazu äußern, der Betreiber der Einkaufspassage war gestern nicht zu erreichen. Man bemühe sich stets um neue Mieter, heißt es von Seiten des Center-Managements. In der Einkaufspassage im Erdgeschoss befinden sich mit „Depot“ noch 13 Geschäfte, darunter die wichtigen Ankermieter „C&A“, „Medimax“ und „Netto“.

Ein Café und ein Nagelstudio in der verbreiterten „Mitte“ der Passage sind nur Drehkulisse für die Fernsehserie „Freundinnen – jetzt erst recht“, die in der Stadt Grevenbroich spielt.