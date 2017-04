Delrather verspricht 2000 Euro Finderlohn für vermisste Katze

In dem Ort werden gleich mehrere junge Katzen vermisst.

Dormagen. In Delrath werden Katzen vermisst. Junge Tiere, alles Freigänger, die nun aber nicht mehr nach Hause gekommen sind – so wie Sammy, die grau-getigerte Katze von Anja und Manfred Breuer. Der 49 Jahre alte Delrather hat nun eine Belohnung für denjenigen ausgesetzt, der sein Tier findet und zurückbringt – 2000 Euro will er dafür zahlen.

Leonie Bayer sucht bereits seit dem 8. April nach ihrer Katze Luna. Überall im Ort hat sie Gesucht-Plakate mit einem Foto von Luna aufgehangen.

Die Besitzer vermuten, dass die Tiere gestohlen wurden

Dass in den vergangenen Wochen vermehrt Katzen im Dormagener Stadtgebiet weggekommen sind, davon hat die Kreispolizeibehörde keine Kenntnisse, wie deren Sprecherin auf Anfrage mitteilt. Allerdings hatte es in Dormagen Ende 2014 einen anderen Fall mit Katzen gegeben. Damals waren in Stürzelberg plötzlich fremde Katzen aufgetaucht, die, wie sich herausstellte, in Erkrath-Hochdahl gestohlen und dann auf der anderen Rheinseite wieder ausgesetzt worden waren. Polizei und Staatsanwaltschaft waren eingeschaltet worden. Die Spuren führten zu einem Mann, dem allerdings nichts nachzuweisen war. Die Katzen konnten ihren Besitzern wieder zurückgegeben werden.

Dass sein Sammy zurückkehrt, darauf hofft auch Manfred Breuer. Mit tränenerstickter Stimme erzählt der Delrather, dass er seit Tagen Sammy suche. Vergangenen Donnerstag sei es noch wie immer gewesen: Wie jeden Morgen folgte Sammy seinem Herrchen in die Küche zur Futterquelle. Am Freitag jedoch kam Sammy nicht, auch die Tage danach nicht.

„Sammy ist überhaupt nicht zutraulich.“

Anja Breuer über ihre Katze

Erst vor einer Woche ist der Vierbeiner ein Jahr alt geworden. Gekauft hatten ihn Anja und Manfred Breuer im vergangenen Jahr von einem Bauern in Aschaffenburg. „Ich habe ihn auf Facebook gesehen und mich sofort verliebt“, sagt Breuer. Dass Sammy sich einfach so aus dem Staub gemacht haben sollte, hält das Ehepaar für unwahrscheinlich. Vielmehr glauben sie, dass die Katze gestohlen wurde.

Ein Verdacht, der so ganz unbegründet nicht zu sein scheint, denn auch die drei Jahre alte Katze von Leonie Bayer, die nur wenige hundert Meter von Familie Breuer entfernt wohnt, wird vermisst. Beide Frauen haben das auf der Facebook-Seite „Tiere vermisst in Dormagen und Umgebung“ gepostet. Und beide haben gehört, dass zwei weitere junge Katzen in der Nachbarschaft vermisst werden. „Ich habe alles abgesucht, unter jeden Busch geschaut, beim Tierheim angerufen und gefragt, ob Luna vielleicht dort gelandet ist“, erzählt Leonie Bayer, die inzwischen an die 30 Such-Plakate im Ort verteilt hat.

Beide Katzen – Luna und Sammy – sind Freigänger, tragen ein Halsband und sind gechipt. „Sammy ist überhaupt nicht zutraulich“, sagt Anja Breuer, die zunächst den Verdacht hatte, er sei überfahren oder vergiftet worden. „Doch dann hätten wir den Kadaver finden müssen“, sagt sie.