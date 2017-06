In den nächsten Jahren droht in dem Bereich ein stetiges Verkehrschaos, da bis 2021 zahlreiche Kanal- und Straßenbaumaßnahmen hintereinander durchgeführt werden.

Neuss. Bereits seit einigen Wochen ist die Nordkanalallee in Richtung Friedrich-Ebert-Platz komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt. Verkehrsteilnehmer haben sich mittlerweile auf den Umweg über die Straße An der Obererft eingestellt. Doch kurz nach der Durchfahrt der Tour de France – ab Mittwoch, 5. Juli, – wird auch diese Route wegen einer Sperrung wegfallen. Norbert Jurczyk möchte die Situation gar nicht erst schönreden. „Das wird nicht ohne Wehwehchen vonstatten gehen“, sagt der stellvertretende Leiter des Amtes für Verkehrsangelegenheiten. Und diese Maßnahmen sind erst der Startschuss für umfangreiche Bauarbeiten.

Nordkanalallee und An der Obererft gleichzeitig gesperrt

Federführend durch die Infrastruktur Neuss AöR (ISN) werden in den kommenden fünf Jahren im Bereich des Dreikönigenviertels mehrere Kanal- und Straßenbaumaßnahmen nacheinander durchgeführt. Im Kreuzungsbereich Nordkanalallee/An der Obererft/Selikumer Straße wird ein Regenklärbecken errichtet und Schmutz- und Regenwasserkanäle erneuert. Im zweiten Schritt werden sowohl in der Nordkanalallee als auch an der Straße An der Obererft die mittlerweile 90 Jahre alten Kanäle durch neue Schmutz- und Regenwasserkanäle ersetzt. „Wir haben nur eine Firma vor Ort“, betont Friedhelm Koch, Abteilungsleiter Neubau bei der ISN. Zum Abschluss der Baumaßnahme wird das Tiefbaumanagement die Straßen- und Gehwegbereiche erneuern. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 2,5 Millionen Euro. Die Bauzeit wird von der ISN mit zwölf Monaten kalkuliert.

Insbesondere der gleichzeitigen Sperrung von Nordkanalallee und An der Obererft blicken die Verantwortlichen mit Sorgen entgegen. „Aber es geht einfach nicht anders“, sagt Bauleiter Marius Scheffel. Eine kleinräumige Umleitung kann nur über die Achse Friedrichstraße – Zollstraße – Am Kehlturm – Hessentordamm – Europadamm – Hammfelddamm erfolgen. Die Neusser Stadtverwaltung rechnet in den Spitzenstunden in mehreren Bereichen der Umleitungsstrecke mit „nicht unerheblichen Störungen im Verkehrsablauf“. Jurczyk appelliert an Ortskundige, den Bereich großräumig zu umfahren. „Am besten über die Autobahn.“ Während des Bürger-Schützenfestes und in der Vorweihnachtszeit ruht die Baustelle im Bereich An der Obererft. Der Kreuzungsbereich kann dann wieder für den innerstädtischen Verkehr zur Verfügung gestellt werden. Ab Januar 2018 soll dann eine letztmalige Sperrung bis zur Verkehrsfreigabe im Frühjahr 2018 erfolgen.

Während Weihnachtszeit und Schützenfest ruhen die Arbeiten

Die jetzt laufende Baustelle bildet lediglich den Auftakt zu weiteren Kanal- und Straßenbauarbeiten bis voraussichtlich Ende des Jahres 2021. Auf der Nordkanalallee ist bis zum Friedrich-Ebert-Platz auf knapp 500 Metern Länge eine Kanalbaumaßnahme zwischen Mitte 2018 und Mitte 2019 geplant. Danach werden auf der Dreikönigenstraße auf einem Abschnitt von 200 Metern zwischen Mitte und Ende 2019 die Kanäle erneuert. Im Jahr 2020 sollen dann die Arbeiten an der Bergheimer Straße zwischen Schillerstraße und Eichendorffstraße durchgeführt werden. Zum Abschluss soll 2021 dann noch das Kanalnetz auf über 500 Metern Länge im Bereich An der Obererft und Schillerstraße erneuert werden.