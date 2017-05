Mehrere Gastronomen sorgen für Getränke, zudem gibt es Food-Trucks und Live-Musik von vier Bands, die bis Mitternacht spielen.

Grevenbroich. Bei der ersten Auflage spielte das Wetter nicht mit. Regen prasselte, es war bitterkalt. Das war vor acht Jahren. Nun probiert es Jenny Goergens noch einmal mit dem Wirtefest. Die Veranstalterin lädt am Samstag auf den Marktplatz ein – zum Zechen und Genießen bei Live-Musik.

Das Wirtefest ist ein Mosaikstein mehr in dem auch von Bürgermeister Klaus Krützen unterstützten Bemühen, den Markt zu beleben. Goergens hat drei Gastronomen gewinnen können, die am Samstag ihre Gäste mit Bier, Spirituosen und Softdrinks versorgen werden. Mit dabei sind Richard Hütches vom Bistro „RichArt’s“, Frank Brocker von der Kneipe „Op d’r Eck“ und Thorsten Junker aus der Ratsstube. Auch Stefan Wehlings vom Jugendcafé „Kultus“ macht mit, ebenso ist das „Haus Portz“ mit im Rennen.

Um 18 Uhr startet das Fest mit einer Überraschung

Für Speisen wird ebenfalls gesorgt sein. Manfred Höhne und Patrick Wiersch alias „Die Rauchmeister“ kommen mit ihrem Food-Truck auf den Markt. Die Grevenbroicher bieten neben Ham-, Cheese- und Bacon-Burgern auch hausgemachte Pommes an. Außerdem gibt’s Poutine, eine Fastfood-Spezialität aus Kanada. Die Metzgerei Froitzheim kommt mit Thüringer Rostbratwurst, Käsebeißern und anderen Leckereien, die gut zum Bier schmecken. Und auch ein Weinhändler wird mit von der Partie sein.

„Um 18 Uhr geht es mit einer Überraschung los“, sagt Jenny Goergens. Wer für den Auftakt sorgen wird, will sie aber nicht verraten. Was bekannt ist: Ab 18.20 Uhr rocken vier Bands auf der mobilen Bühne vor der Kulisse des Alten Rathauses: „Tune Up“, „They play the Blues“, „Butzrock“ und „Butzbravo“ werden bis zur Geisterstunde für die musikalische Action zuständig sein. „Punkt Mitternacht ist Schluss mit Rock und Blues; ausgeschenkt werden darf aber noch bis um 2 Uhr“, sagt Jenny Goergens.

Mit dem Wirtefest soll vor allem für die gastronomischen Betriebe in der Innenstadt geworben geben. „Von denen gibt es ja leider nicht mehr allzu viele“, sagt die Veranstalterin. Sollten Wetter und Publikum mitspielen, soll es im nächsten Jahr eine dritte Auflage des Wirtefestes geben – „vielleicht mit dem einen oder anderen Gastronomen mehr“.

Im Sommer ist die nächste Veranstaltung auf dem Markt geplant werden: Vom 25. bis 27. August wird Marc Pesch den Platz in einen Strand verwandeln – mit Freibad, Open-Air-Kino und viel Musik. wilp