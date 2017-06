Nur eine Schule hatte sich angemeldet. Die „Theaterkinder“ zeigen derweil ihr neues Stück.

Neuss. Für Anna-Lena Schulte, Theaterpädagogin am Rheinischen Landestheater (RLT) in Neuss, ist es eine bittere Wahrheit: Das Theaterfestival „Your Stage“ wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das Festival hatte vor zwei Jahren die Schultheaterwochen abgelöst und sollte Neusser Schülern die Gelegenheit geben, sich und ihre Theaterarbeit aus den AGs im Rahmen eines Festes zu präsentieren – und vor allem den Austausch zwischen den Schulgruppen fördern.

„Die Idee war, dass sich die Gruppen auch gegenseitig zusehen“, erklärt Schulte. Bereits im vergangenen Jahr sei dies aber kaum angenommen worden, bedauert die Theaterpädagogin. Unerklärlich ist ihr das aber nicht: „Den Schülern fehlt einfach die Zeit dafür.“

Im kommenden Jahr soll es Grundschultheatertage geben

Um zu vermeiden, dass die Beteiligung wieder so gering ausfällt, wäre der Besuch einer anderen Aufführung in diesem Jahr verpflichtend gewesen. „Vielleicht war das der Fehler“, sagt Schulte selbstkritisch.

Seit der Einführung des verkürzten Abiturs habe sie beobachten können, dass das Interesse an Angeboten wie „Your Stage“ nachließe. Dabei hatte das RLT für das Festival 2016 noch ein spannendes Programm angeboten, darunter Workshops zu szenischem Schreiben, Requisite und Licht. Die Schüler konnten sich breitgefächert über Theaterarbeit informieren und sich selbst ausprobieren. Auch für dieses Jahr hatte sich Schulte ein abwechslungsreiches Angebot überlegt, und trotzdem hatte sich nur eine Schule angemeldet. Im vergangenen Jahr waren es immerhin noch sechs Gruppen gewesen.

Ganz aufgeben tut Schulte aber nicht. „Stattdessen planen wir für das nächste Jahr Grundschultheatertage“, verrät sie. Die Hoffnung ist, dass die Grundschüler leichter vom Unterricht befreit werden können. Auch weil viele OGS-Schulen Theater-AGs haben, hoffen die Veranstalter auf eine bessere Resonanz.

Dass es bei den jüngeren Schülern durchaus ein Interesse am Theater gibt, zeigen die „Theaterkinder“ des RLT. Für die Teilnahme an der Schauspielgruppe für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren gibt es sogar eine Warteliste.

Mehrere Kinder spielen die Hauptfigur Remi

Dass die Gruppe aber nur zehn Mitglieder hat, ist für Leiterin Frances von Boeckel positiv. „Viele Theater-AGs haben bis zu 24 Kinder. So ist die Gruppe aber viel homogener“, sagt sie. Dadurch könnten auch mehrere Kinder Hauptrollen spielen. So zum Beispiel in ihrem neuen Stück „Allein auf der Welt“, das am kommenden Wochenende auf der Studiobühne des RLT Premiere feiert. Nach der Vorlage von Hector Malots Klassiker „Heimatlos“ spielt sich das Ensemble dann unter anderem in die Rolle des Findelkindes Remi, das an den Straßenkünstler Vitalis verkauft wird und sich auf die Suche nach seiner Familie begibt. Remi wird gleich von mehreren Kindern gespielt und hat damit kein definiertes Geschlecht. „Es ist toll zu sehen, wie die Kinder in den Proben immer selbstbewusster werden“, sagt von Boeckel.

» Das Stück „Allein auf der Welt“ der „Theaterkinder“ ist am Freitag, 9. Juni, um 18 Uhr und am Samstag, 10. Juni, um 19 Uhr zu sehen. Karten gibt es unter Telefon 02131/269933.