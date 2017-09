Grevenbroich. Freude und Wehmut treffen bei jedem Krönungsabend aufeinander. Das war auch beim Abschied von Manfred und Bettina Dörenkamp so. Bevor die neuen Regenten – Detlef Bley und Monika Wagner – in Amt und Würden gebracht wurden, blickten Präsident Peter Cremerius und Oberst Joachim Schwedhelm auf ihre gemeinsame Amtszeit zurück. Sie werden im Januar 2018 ihre Posten zur Verfügung stellen. Mit ihrem Zwiegespräch ernteten sie aber nicht nur Freude. Viele Gäste empfanden „diese Art von Selbstdarstellung“ zu langatmig.

Präsident und Oberst blickten zurück

Als Anerkennung für seine Verdienste erhielt Joachim Schwedhelm von Peter Cremerius einen „goldenen Oberstorden“ – ein Unikat. „Was haben wir bewegt?“, fragte der Schützenchef seinen Oberst – beide ließen daraufhin die vergangenen zwölf Jahre Revue passieren. Peter Cremerius bedankte sich bei der Stadtverwaltung, speziell beim Ordnungsamt, für die Unterstützung, aber auch bei der Polizei und beim Rhein-Kreis Neuss, der am Schützenfest-Sonntag sein Ständehaus zur Verfügung stellt. An diesem Punkt wurde das Zwiegespräch für Landrat Hans Jürgen Petrauschke unterbrochen, der für seine 25-jährige Mitgliedschaft im Bürgerschützenverein Grevenbroich eine Ehrennadel erhielt. Nach dem Dank an die Geistlichkeit, den Zeltwirt und die Stabsoffiziere endete offiziell die Amtszeit von Manfred und Bettina Dörenkamp. Der scheidende König bedankte sich bei seinem Zug „Noh’besch Jonge“ und dem Adjutantenpaar Josef und Elsbeth Flesch für die Unterstützung.

Peter Cremerius stellte mit Detlef Bley den nunmehr 70. König des Bürgerschützenvereins vor. Der neue Regent wurde 1963 in Wevelinghoven geboren, ist seit 35 Jahren Schütze, er gehört dem Jägerzug „Feucht-Fröhlich“ an und ist designierter Nachfolger des amtierenden Präsidenten. Monika Wagner wurde in Indien geboren. Die Neuenhausenerin ist Leiterin einer Kindertagesstätte in Kelzenberg. Der Reigen der Gratulanten begann mit Uli und Uschi Erhard, die als Adjutantenpaar fungieren werden.