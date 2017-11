Die Kaarster besiegen Oberhausen mit 9:4. Im Endspiel um die Skaterhockey-Meisterschaft warten nun die Samurai Iserlohn.

Kaarst. Spiel, Satz und Sieg für die Crash Eagles Kaarst. Der Vizemeister der Skaterhockey-Bundesliga verwandelte mit dem 9:4-Sieg (3:0, 3:3, 3:1) im Rückspiel der Play-off-Halbfinalserie bei den Miners Oberhausen gleich den ersten Matchball und zieht damit zum zweiten Mal in Folge in die Finalspiele um die Deutsche Meisterschaft ein. Die Adler, die schon Spiel eins mit 13:3 gewonnen hatten, brachten Oberhausens Torhüter Marvin Haedelt von Beginn an mächtig ins Schwitzen. Obwohl seine Schützlinge beim ersten Gang in die Kabine durch Treffer von Kapitän Dominik Boschewski (4.), Thimo Dietrich (11.) und Lennart Otten (14.) schon mit 3:0 vorne lagen, war Co-Trainer Volker Evertz keineswegs restlos zufrieden. „Bei dieser Überlegenheit müssen wir mindestens fünf Tore erzielen“, monierte er.

Dass die im zweiten Abschnitt von den Hausherren ins Auge gefasste Aufholjagd früh abgeblasen wurde, lag vor allem am einmal mehr herausragenden Thimo Dietrich, der den Anschlusstreffer von Benedikt Hüsken (24.) innerhalb von nur 59 Sekunden mit einem lupenreinen Hattrick zum 6:1 beantwortete. Dass Fabian Lenz für den Neuling im Abschluss per Doppelpack noch mal auf 3:6 (35.) zu verkürzen wusste, beeindruckte die Eagles nur mäßig. Selbst Kevins Wilsons Treffer zum 4:6 im Schlussdrittel (46.) steckten die Kaarster locker weg. Moritz Otten spielte Thimo Dietrich zum 7:4 (47.) frei und Tim Dohmen nutzte nach Vorarbeit von Dominik Boschewski eine Überzahlsituation zum 8:4 (55.). Kurz vor dem Ende krönte Thimo Dietrich seinen Gala-Auftritt mit dem sechsten Tor des Abends. Den fasste Coach Georg Otten prägnant zusammen: „Ein verdienter Sieg der Adler in einem hochklassigen Spiel.“

In der Endspielserie treffen seine Schützlinge auf die Samurai Iserlohn, die in der Verlängerung auch das zweite Duell mit Köln-West für sich entschieden (7:6). Das erste Spiel steigt am Samstag, 2. Dezember, um 18 Uhr in Kaarst.