Wichtige Spiele in Meisterschaft und Pokal stehen an.

Kaarst. Eigentlich hätten die Crash Eagles Kaarst am besten direkt eine Woche Urlaub im Sauerland machen sollen. Bereits zum dritten Mal binnen sieben Tagen reist der Tabellenführer der Skaterhockey-Bundesliga zu einem Auswärtsspiel ins westfälische Mittelgebirge. Nach dem 11:8-Sieg bei den Highlandern Lüdenscheid und der 9:14-Niederlage bei den Sauerland Steel Bulls geht es heute zu Samurai Iserlohn.

Die Partie, die um 19.30 Uhr in der Heidehalle beginnt, bildet gleichzeitig den Auftakt zu drei richtungweisenden Spielen, die die Eagles als „Wochen der Wahrheit“ betiteln. Schließlich ist die Partie beim Tabellendritten für die Kaarster ein absolutes Spitzenspiel. „Wir treffen dort vermeintlich auf die stärkste Mannschaft der Region. Die gehören immer zu den üblichen Verdächtigen, wenn es um den Titel geht“, sagt Trainer Georg Otten über den Deutschen Meister von 2013. Dass sein Team nach der bitteren Final-Niederlage im Vorjahr gegen Essen nun für den ganz großen Wurf bereit ist, kann es heute beweisen. Obwohl das Heimspiel in aller Deutlichkeit mit 12:1 an die Crash Eagles ging, warnt Otten: „Wir mussten in Iserlohn bis dato eher kleine Brötchen backen.“ Im Vorjahr verlor man dort immerhin erst nach Penaltyschießen und habe laut Trainer Otten „erstmals am Dreier geschnuppert.“ Da unter der Woche zweimal in voller Stärke trainiert werden konnte, ist der Kaarster Trainer optimistisch. „Wenn wir von der Strafbank wegbleiben, bin ich guter Dinge.“

Weiter gehen die Wochen der Wahrheit dann sieben Tage später mit dem Heimspiel im Pokal-Halbfinale gegen Meister Rockets Essen – eine Paarung, die Zündstoff verspricht. Wiederum sieben Tage später kommt dann im Tabellenzweiten Miners Oberhausen der mutmaßlich größte Meisterschaftskonkurrent in die Stadtparkhalle. pas-