In Langwaden und Barrenstein sollen drei weitere Gruppen entstehen.

Grevenbroich. Wegen der starken Nachfrage nach Kita-Plätzen will die Stadtverwaltung in Langwaden und Barrenstein drei zusätzliche Kindergarten-Gruppen einrichten – und zwar möglichst schnell. An den beiden Standorten sollen Container aufgestellt werden. Für eine „zeitnahe“ Realisierung will die Stadt die Aufträge für Lieferung und Aufbau sowie für die Möblierung noch in diesem Jahr ausschreiben und erteilen. Aus diesem Grund hat es im Rathaus bereits eine Dringlichkeitsentscheidung für eine „außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung“ in Höhe von 1,5 Millionen Euro gegeben – unterzeichnet von Bürgermeister Klaus Krützen unddem CDU-Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Kaiser. Der Stadtrat soll diese Entscheidung in seiner Sitzung morgen genehmigen. Der Landrat hat, wie die Stadtverwaltung informiert, der Verpflichtungsermäßigung zugestimmt.

Das Kita-Angebot in der Stadt wird um 125 Plätze erweitert

Im Mai hatte der Jugendhilfeausschuss grünes Licht für ein Kita-Ausbauprogramm geben. Zuvor hatten Prognosen bei der Bedarfsplanung des Jugendfachbereichs für die Kinderbetreuung ergeben, dass zum neuen Kita-Jahr 130 Plätze in der Stadt fehlen würden.

Möglichst rasch soll nun mit dem Sofort-Ausbauprogramm das Angebot um insgesamt 125 Plätze erweitert werden. Neben mehreren Großtagespflegen für jeweils neun Kinder sind dafür vier zusätzliche Kindergarten-Gruppen geplant – darunter zwei für insgesamt 40 Kinder in Langwaden sowie eine in Barrenstein. Auf dem Kita-Gelände werden dafür Container-Modelle errichtet, die im Inneren über Gruppen- und Ruheräume, Wickelbereiche und Toiletten verfügen. Laut Stadtverwaltung sollen die mobilen Räume Anfang kommenden Jahres stehen.

Die vierte zusätzliche Kindergartengruppe soll im Gebäudekomplex der städtischen Kindertagesstätte in Frimmersdorf eröffnen. Dort war vor einiger Zeit eine frühere Wohnung für eine Großtagespflege umgebaut worden, für die dann aber laut Verwaltung keine Nachfrage mehr bestand.