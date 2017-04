Clique verkauft Trödel für guten Zweck

Der Erlös geht an die Neusser Initiative Schmetterling.

Kaarst. In der Garage stapeln sich Möbel und Porzellan, Kinderspielzeug, Bücher und Puppen. „Aber das ist längst nicht alles. Unsere Wohnungen und Keller sind proppevoll mit Kisten und Kartons. Deshalb haben wir einen Teil der Sachen in die Garage von Bekannten ausgelagert“, sagt Tim Hausmann. Seine Clique und er sammeln seit zwei Monaten Trödel für einen guten Zweck.

Am 21. Mai werden die Waren auf dem Trödelmarkt bei Ikea verkauft

Der Plan, den Hausmann und seine Freunde zu Beginn des Jahres gefasst hatten, sieht so aus: Die jungen Leute verkaufen den Trödel zugunsten eines guten Zweckes. Das Ziel ihrer Spende haben sie sich sorgsam ausgesucht. „Von Anfang an stand fest, dass wir bedürftigen Kindern etwas Gutes tun wollten. Wir haben dann viele karitative Einrichtungen geprüft und uns schließlich für die Initiative Schmetterling aus Neuss entschieden. Sie kümmert sich um kranke Kinder und auch um deren Geschwister“, so Hausmann.

Am 21. Mai wird die Clique die aus dem eigenen Fundus und durch Spenden zusammengetragenen Dinge auf dem Trödelmarkt bei Ikea verkaufen. „Wir wollten das eigentlich schon im April tun aber die besten Plätze waren vergeben. Deshalb haben wir uns für den späteren Termin entschieden“, berichtet Hausmann. Es freut ihn besonders, dass auch der Veranstalter den Freundeskreis unterstützt. „Er hat uns einen super Platz für unseren Stand zu einem sehr günstigen Preis gegeben“, sagt er.

An ihrem Stand, will die Clique den Kunden einiges bieten. „Wir haben wirklich tolle Sachen im Angebot. Und wir werden überdies eine Spielecke für Kinder einrichten. Dort können sie die angebotenen Bälle, Bobby-Cars oder Autos ausprobieren – und ihre Eltern vielleicht vom Kauf überzeugen“, sagt Hausmann. Außerdem werde ein Ballon-Bauer auftreten, der aus Luftballons Figuren formt. . dagi