Das Oldtimertreffen auf Schloss Dyck geht in die 13. Runde. Mit dabei sind auch Klassiker, die noch gar nicht so alt sind.

Rhein-Kreis. Was sich für ein anständiges Schützenfest in Form von Böllerschüssen gehört, ist nun auch – wenn auch unfreiwillig geschehen – Teil der Classic Days: Die 13. Auflage des großen Oldtimertreffens auf Schloss Dyck wurde mit der knalligen Fehlzündung eines alten Fahrzeuges sozusagen eröffnet.

Dem Fahrer des US-amerikanischen Ungetüms aus den 1910er Jahren war der pistolenartige Knall am Freitagmorgen sichtlich peinlich. Da er sich aber vor Scham nicht in seiner luftigen Karosse verstecken konnte, blieb ihm nur ein Achselzucken übrig. „So sind diese Wagen halt“, sagte er, um sich zu entschuldigen. Was gar nicht nötig gewesen wäre, denn die Menge freute sich sichtlich über den alten Wagen der Marke American LaFrance.

Echte Formel-1-Helden wie Hans Herrmann sind unter den Gästen

Der US-Hersteller, der in seiner mehr als hundertjährigen Geschichte vor allem für große Feuerwehrfahrzeuge bekannt wurde, baute von 1903 bis 1914 auch Personenwagen. Diese hatten aber nur wenig Erfolg auf dem damaligen Markt. Beliebter war es damals, die großen Fahrgestelle der Feuerwehrwagen für den Rennsport umzubauen – was die gewaltigen Ausmaße der alten Renner erklärt. Die wenigen dieser Fahrzeuge, die noch existieren, treffen sich zur 13. Ausgabe der Classic Days. Damit gibt es auf Schloss Dyck eine Premiere, wie auch für die Präsentation von Rennern aus dem britischen Brooklands Museum. Mit einer Auswahl von Fahrzeugen aus diesem Museum wird der inzwischen verfallenen ersten Rennstrecke auf britischem Boden gedacht – inklusive Demo-Fahrten auf dem Rundkurs am Schloss.

Auch Veteranen aus Fleisch und Blut sind wieder bei den Classic Days zu Gast. Der prominenteste von ihnen ist Hans Herrmann, der im Februar seinen 90. Geburtstag feierte. „Hans im Glück“ gehörte zu seiner aktiven Zeit in den 1950er Jahren zu den Werksteams von Mercedes-Benz in der Formel 1 und fuhr für Porsche die berühmtesten Sportwagenrennen der Welt, seien es die 24 Stunden von Le Mans oder die Straßenrennen der Targa Florio oder Mille Miglia. Ebenfalls bei den Classic Days zu Gast sind ehemalige Weltklasse-Piloten wie Ex-Formel-1-Sieger Jochen Mass oder Walter Röhrl, der mehrfach die berühmte Rallye Monte Carlo gewann.

Natürlich sind die Gärten des Schlosses auch wieder gefüllt mit kleinen und großen Klassikern, die keine großen Erfolge auf der Rennstrecken aufweisen können, aber die Classic Days eben so bunt machen wie die Automobilgeschichte selbst.

Das Ehepaar Kammann brachte ein Wohnmobil auf den Stand der 70er

Zu den „Alltagshelden“ von einst gehört etwa das Wohnmobil von Klaus und Claudia Kammann. Für manche ist der Ford Transit der Kammanns im Themenbereich „Nostalgic Journeys“ kein echter Oldtimer, aber mit Baujahr 1978 geht der Camper durchaus als solcher durch – inklusive seiner zeitgenössischen Ausstattung mit Häkeldeckchen, orangefarbener Markise und dem typischen Plastikgeschirr der 70er Jahre. „Wir haben so ziemlich alles zeitgenössische wieder auf Trödelmärkten nachgekauft“, sagt Claudia Kammann, die sich nun auf ein entspanntes Wochenende am Schloss freut. „Ein paar bekannte Gesichter habe ich hier auf dem ,Campingplatz’ schon wieder getroffen“, sagt sie lächelnd. Die „Platznachbarn“ mit dem alten Riley aus den Fünfzigern wird sie in wenigen Tagen bei einem „Very British“-Treffen in Bad Waldsee wiedertreffen. So geht der Kurzurlaub der Kammanns weiter – mit einer Zeitreise der anderen Art.