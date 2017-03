Citylauf-Veranstalter hofft auf 2000 Teilnehmer

Die Anmeldephase für den Lauf am 23. Juni ist gestartet.

Grevenbroich. Der erste Startschuss ist gefallen, interessierte Läufer können sich jetzt für die dritte Auflage des Grevenbroicher Citylaufes anmelden, die am Freitag, 23. Juni, stattfindet. „Die Vorbereitungen des Organisationsteams um Bernd Juckel sind nahezu abgeschlossen“, berichtet Willy Helfenstein von der SG Neukirchen-Hülchrath, die den Lauf veranstaltet. Der Pressewart der Leichtathletik-Abteilung verweist auf die Homepage www.citylauf-grevenbroich.de, auf der alle Informationen zu finden sind. „Über die Internetseite kann man sich auch anmelden“, teilt Helfenstein mit. Im Vorjahr nahmen 1600 Starter an den verschiedenen Läufen teil, der Pressewart hofft, dass diese Marke diesmal vielleicht noch übertroffen wird. „2000 wäre eine schöne Zahl“, sagt er.

Altbewährtes wie der Start an der Erftbrücke bleibe erhalten, kündigt Helfenstein an. Auch die Laufstrecken sollen unverändert bleiben. Es sind aber auch einige Neuerungen geplant. So will die SG Neukirchen-Hülchrath noch einmal verstärkt an die Kindergärten herantreten. „Das war im letzten Jahr etwas kurzfristig“, sagt Helfenstein. Diesmal sei man früher am Ball, mit guten Zwischenergebnissen: „Einige Kitas haben schon angekündigt, mit vielen Teilnehmern mitzumachen.“ Auch bei den Schulen wolle man nochmals nachfassen, so der Pressewart. Der Bambinilauf mit einer Länge von etwa 700 Metern sei so ausgelegt, dass die jungen Teilnehmer ihn gut schaffen könnten.

Ebenfalls eine Neuerung ist die spezielle Schützenwertung beim Staffellauf über dreimal 1100 Meter. Es sei geplant, eine Art Stadtmeister unter den Schützen zu küren. Wer gerne beim Citylauf mitmachen würde, sich aber nicht fit genug fühlt, kann zum Lauftreff kommen, der ab dem 4. April wieder jeden Dienstag um 19 Uhr stattfindet. Bernd Juckel und Willy Helfenstein wollen Anfängern und erfahrenen Sportlern Tipps geben. Die Teilnahme ist kostenlos. arr