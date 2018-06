Zugleich stellte er über zehn Kilometer eine persönliche Bestzeit auf. Insgesamt gingen bei dem Event mehr als 2600 Läufer an den Start.

Grevenbroich. Die Teilnehmerzahl des Neusser Sommernachtslaufs (2892) haben sie in Grevenbroich zwar nicht geknackt. Dennoch gehört der Grevenbroicher Citylauf bei seiner erst vierten Auflage längst zu den drei größten Leichtathletik-Events des Rhein-Kreises. In einer prall gefüllten Innenstadt – und das ist in Grevenbroich nun wirklich nicht alltäglich – sahen die Zuschauer 2661 Starter, die vorbei an Rathaus, Park, Schloss und Erft liefen. Über zehn Kilometer entwickelte sich ein Spitzenkampf, den Nikki Johnstone deutlich für sich entschied. In starken 31:08 Minuten lief der Schotte eine neue Karrierebestzeit.

„Wir hatten zum Schluss ein tolles Rennen. Aber das war grundsätzlich eine super Veranstaltung.“

Bernd Juckel, Organisator

„Ich glaube, man kann schon sagen, dass ich in der Form meines Lebens bin“, sagte der 34 Jahre alte Sieger, der seine jüngst beim Sommernachtslauf aufgestellte Bestmarke (31:14) schon wieder unterbot. Obwohl er in Habtom Tedros (TG Neuss) und Vorjahressieger Maciek Miereczko starke Konkurrenz hatte, war gegen Johnstone einfach nicht anzukommen.

Miereczko gab dabei schon vor dem Startschuss zu, dass er sich aktuell nicht in Bestform befinde, und spornte den Schotten an, seine Grevenbroicher Rekordzeit (32:18) zu pulverisieren. Im Vorjahr hatte Johnstone noch 32:26 Minuten gebraucht. Dieses Mal zeigte er seine ganze Klasse: Früh setzte sich der Lehrer der Internationalen Schule am Rhein (ISR) von seinen beiden Hauptkonkurrenten ab und schien fest entschlossen, sogar die 31-Minuten-Mauer zu knacken.

Warum er mit Mitte 30 so schnell wie nie zuvor ist, weiß er selbst nicht. „Vielleicht liegt es daran, dass ich in diesem Jahr viel Marathon gelaufen bin. Ich liebe das Laufen einfach“, sagte Johnstone.

Sehr knappe Entscheidungen gab es beim Fünf-Kilometer-Lauf

Tedros, der sich über „ein tolles Rennen mit viel Spaß“ freute, konnte in 32:27 Minuten nicht folgen, Miereczko, der für den VfB Erftstadt startet, kam in 32:44 Minuten als Dritter ins Ziel. Verpasst hat das Podium hingegen Noureddine Mansouri, der nach seiner Nachmeldung noch als Geheimfavorit galt. „Er war am Telefon sehr selbstbewusst und hat gesagt, dass er diesen Lauf auf jeden Fall gewinnen kann“, sagte Bernd Juckel, der dem vierköpfigen Organisationsteam des Citylaufs angehört. Mansouri vom TuS Köln rechtsrheinisch konnte das Tempo des Führungstrios aber nicht lange mitgehen und wurde in 33:31 Minuten Vierter.