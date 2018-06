Mindestens 2500 sportbegeisterte Teilnehmer zählten die Organisatoren der Veranstaltung.

Grevenbroich. Wie viele Teilnehmer dabei waren, stand am frühen Freitagabend noch nicht fest. „Ganz sicher aber ist, dass wir die Marke von 2500 Läufern geknackt haben“, sagt Willy Helfenstein zufrieden, somit mindestens 150 mehr als im Vorjahr. Der Grevenbroicher Citylauf wird immer beliebter – „und schon jetzt steht fest: 2019 wird es eine fünfte Auflage geben“, berichtet der Mitorganisator.

Die Stadt war proppenvoll, als um 17.30 Uhr der Start für den Familienlauf freigegeben wurde. Mütter, Väter und Kinder gingen auf die Strecke durch die Innenstadt. Und sie gaben ihr Bestes – angefeuert von Verwandten und der Gruppe „Sandaiko“ vom Karateverein Korschenbroich, die mit ihren japanischen Trommeln für den Lauf-Rhythmus sorgte.

Einige Schulen bereiten sich extra auf das Sportereignis vor

Begeistert waren auch die 600 Schüler, die bei den Läufen mit Eifer an den Start gingen. „Die Schulen ziehen hervorragend mit“, sagt Helfenstein. „In dieser Kategorie haben wir verglichen mit der Erstauflage die dreifache Teilnehmerzahl.“ Einige Schulen haben bereits separate Sportangebote in ihren Unterrichtsplan aufgenommen, um fit für den Citylauf zu machen. „Irgendwie haben wir die Stadt mit dieser Veranstaltung mobil gemacht“, so Helfenstein.

Es waren vor allem die Kinder, die die ersten von insgesamt elf Läufen gestalteten. Darunter Julian Küpper (6) aus der ersten Klasse der Grundschule St. Martin, der beim Bambini-Lauf an den Start ging – es war nicht sein erster: „Heute Morgen haben die Kinder bereits einen Sponsored-Walk zurückgelegt“, berichtet Vater Philipp. Lehrerin Katja Buchwald war wegen eines gebrochenen Fußes fürs Training ausgefallen. „Doch das haben die Eltern übernommen und toll gemacht“, erzählt die 39-Jährige. Stolz mit dem Pokal in der Hand präsentierte sich Ecrin Cakma, die mit den Kindern der Kita „Wirbelwind“ an den Start gegangen war.

Rund 100 Helfer waren im Einsatz, um den Verkehr rund um die gesperrte City zu regeln. „Und die Leute haben hier offensichtlich großen Spaß“, meint Helfenstein. „Überall sind frohe Gesichter zusehen – eine tolle Atmosphäre.“ Viele Zuschauer jubelten den Teilnehmern an der Laufstrecke zu und genossen den Einstieg ins Wochenende. „Wir sind froh darüber, dass diese noch junge Veranstaltung in einer solch kurzen Zeit so viele Freunde gefunden hat“, meint der Organisator.