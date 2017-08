Jörg Geerlings, Vorsitzender der Neusser CDU, gilt als aussichtsreichster Kandidat.

Neuss. Das Schützenfest macht es möglich. Die drei Kommunalpolitik-Protagonisten der jüngsten Vergangenheit werden morgen bei der Königsparade einträchtig nebeneinander eine Hauptrolle auf dem Markt spielen: Bürgermeister Reiner Breuer, sein unterlegener christdemokratischer Mitbewerber Thomas Nickel als Schützenpräsident und Jörg Geerlings, der als Gewinner des Landtag-Direktmandates wieder zum Ehrengast der Königsparade aufgestiegen ist.

Keiner, der das Trio morgen beobachtet, wird es (öffentlich) sagen, weil ja in Neuss über die Schützenfest-Tage richtigerweise der Burgfrieden gilt, doch alle werden daran denken: Breuer ist 2020 als Bürgermeister-Kandidat der SPD gesetzt, doch wer wird sein Herausforderer von der CDU sein? Thomas Nickel wird am Montag 70 Jahre alt, er hat für November seinen Rückzug vom Präsidentenamt angekündigt. Er wird nicht noch einmal nach dem Bürgermeister-Sessel greifen.

Schon wird immer häufiger der Name Jörg Geerlings genannt. Verständlich. Er ist seit 2005 als Vorsitzender der starke Mann der Neusser CDU, seine Wahlniederlage 2012 gegen Breuer hat er im Mai wettgemacht. Kein Wunder also, dass der Sieger der Landtagswahl für viele seiner Parteifreunde auch Wunschkandidat ist, wenn ein Bürgermeister-Bewerber benötigt wird. Doch ob Geerlings große Lust verspürt, so schnell wieder in den Wahlkampf zu ziehen, darf bezweifelt werden. In Düsseldorf hat er respektable Aufgaben übertragen bekommen. Er gehört dem geschäftsführenden Vorstand seiner Fraktion an und ist Vorsitzender des Amri-Untersuchungsausschusses. Zu seinen Zukunftsüberlegungen schweigt Geerlings und sucht die Rolle des ehrlichen Maklers, der das Kandidatenauswahlverfahren organisiert. Erstens, so sagt er, sei er sicher, dass die CDU über viele Persönlichkeiten verfüge, die das Bürgermeisteramt ausfüllen könnten, und zweitens sei es noch viel zu früh, bereits jetzt über Namen zu spekulieren. Erst einmal gelte es, am 24. September die Bundestagswahl zu gewinnen.

Wo sind die Alternativen zu Geerlings? Neben Nickel werden auch Helga Koenemann und Klaus Goder nicht mehr zur Verfügung stehen. Ratsherr Sebastian Rosen, hat erneute Ambitionen längst angemeldet. Wer noch? Der Name von Sven Schümann fällt, der immer mehr in seine Rolle als Erster Stellvertretender Bürgermeister hinein findet; denkbar wäre auch ein Beigeordneter wie Christoph Hölters. Das Rennen ist eröffnet.