Anwohner sollen ihre Meinung zum Thema Spielstraße äußern.

Neuss. Die Mitglieder des Bauausschusses können sich gut vorstellen, aus der Fichte- und Olympiastraße eine verkehrsberuhigte Zone zu machen, vielleicht sogar eine Spielstraße. Solche Planungen dürfen nach CDU-Ansicht aber nicht allein im Rathaus angestellt werden. Die Ausbauplanung, wie sie vom Bauausschuss Anfang des Monats beschlossen worden war, wird deshalb morgen so nicht den Rat passieren. „Wir werden den Beschluss vertagen“, sagt Dieter Welsink, der CDU-Stadtverordnete für das Stadionviertel.

Die Absicht dahinter ist eindeutig: Die Union will vorher mit den Anwohnern über die Idee sprechen. Welsink und die CDU laden die betroffenen Bürger dazu am Dienstag, 10. Oktober, um 18.30 Uhr in das Pfarrheim St. Pius am Piuskirchplatz ein. Gemeinsam soll über die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten der Straßen diskutiert und ein Stimmungsbild erarbeitet werden. „Gegen den Willen der Anwohner wird es keine Entscheidung geben. Eine Stadt entwickelt man gemeinsam und im Dialog“, sagt Welsink. Anlass für alle Überlegungen zur Neugestaltung des Straßenraumes ist die Absicht der Infrastruktur Neuss, die Kanäle unter der Fichte- und Olympiastraße zu erneuern. -nau