Die Führungsspitzen im Neusser Stadtrat und Kreistag bleiben unberührt.

Rhein-Kreis. Die CDU schickt ihre beiden Vorsitzenden in Stadtrat und Kreistag mit starken Voten in die zweite Hälfte der Wahlperiode, die 2020 mit den Kommunalwahlen endet. Bei der turnusmäßigen Wahl zur „Halbzeit“ wurden Helga Koenemann (Neuss) und Dieter Welsink (Rhein-Kreis) in ihren Ämtern bestätigt – und mit ihnen alle Vorstandsmitglieder, die sich zur Wiederwahl stellten. Helga Koenemann (63), seit viereinhalb Fraktionsvorsitzende, erhielt 19 von 25 abgegebenen Stimmen. Fünf Stadtverordnete votierten gegen sie bei einer Enthaltung. „Das Ergebnis ist ehrlich“, sagte Koenemann später, „mit der überzeugenden Rückendeckung gehe ich voller Tatkraft in die nächsten drei Jahre.“

Dabei kann sie sich auf ein eingespieltes Team setzen. Anne Holt, Ingrid Schäfer und Joachim Goerdt bleiben ihre Stellvertreter. Das Vize- Quartett vervollständigt Stefan Crefeld (45) aus Uedesheim. Er rückt für Sven Schümann in den Vorstand ein, der dem Gremium als Vize-Bürgermeister ohnehin als kooptiertes Mitglied angehört. Beisitzer bleiben Stephanie Wellens, Elisabeth Heyers und Rolf Knipprath. Auf Thomas Kracke, der aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidierte, folgt nun Thomas Kaumanns (34).

Kampfkandidaturen gab es bei der Wahl nicht

Chef der CDU-Kreistagsfraktion bleibt Dieter Welsink (59), der seit 2009 die Fraktion führt. Er erhielt von den 20 stimmberechtigten Anwesenden nur eine Nein-Stimme, drei Abgeordnete votierten mit Enthaltung. Gert Ammermann, Barbara Brand (beide Dormagen), Heiner Cöllen (Neuss) und Wolfgang Wappenschmidt (Korschenbroich) bleiben Welsinks Stellvertreter. Birte Wienands, Franz-Josef Radmacher (beide Meerbusch) und Thomas Welter (Jüchen) bleiben Beisitzer. Neu im Vorstand ist Norbert Gand (Grevenbroich), der einen bisher vakanten Beisitzerposten einnimmt. Kampfkandidaturen gab es bei der Wahl nicht, der sich ein Grillfest mit FDP und UWG anschloss.