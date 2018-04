Die 51-Jährige soll gemeinsam mit ihrem Sohn und zwei Mönchengladbachern ihren Lebensgefährten getötet haben.

Neuss/Niederkrüchten. Der Mord auf dem Campingplatz in Niederkrüchten ist offenbar geklärt. Vier Menschen sollen ihn begangen haben – darunter die Lebensgefährtin des Opfers, eine Neusserin und ihr 20-jähriger Sohn. Unterstützung sollen zwei junge Männer aus Mönchengladbach geleistet haben. Die Geschichte dahinter „hätte kein Drehbuchautor erfinden können“, sagte Ingo Thiel, Leiter der Mordkommission, der durch die Aufklärung des Mordes am zehn Jahre alten Mirco (2010) bundesweiten Bekanntheitsgrad erlangte.

Am 18. Januar fand die Polizei einen 54-jährigen Viersener tot in seinem Wohnwagen auf dem Campingforst am Laarer See. Der Mann hatte zahlreiche Verletzungen. Die Tür des Wohnwagens war aufgebrochen, einige Gegenstände daraus fehlten. Die Mordkommission – zeitweise bis zu 40 Ermittler und Wissenschaftler – begann mit der Spurensuche, bei der Taucher, Hubschrauber und Spürhunde zum Einsatz kamen. Die Ermittler trafen sich mit Profilern, führten stundenlange Vernehmungen. Heraus kam: Die Neusserin (51) fühlte sich schon lange nicht mehr wohl in der Beziehung mit dem Viersener, der „speziell und besitzergreifend“ gewesen sein soll. Ihr Sohn bot Hilfe an. Beide sollen kurz darauf den Plan gefasst haben, den Lebensgefährten aus dem Weg zu räumen. Und sie sollen zwei Auftragsmörder angeheuert haben.

Der Campingwagen soll dem Paar nur für Treffen gedient haben

Ein Haftrichter schickte bereits Mitte März Mutter und Sohn wegen Mordes in Untersuchtungshaft. Am vergangenen Mittwochmorgen hatte die Polizei in Mönchengladbach dann die zwei Männer festgenommen. Die Ermittler sind davon überzeugt, dass die 23-Jährigen mit den beiden Neussern den Lebensgefährten der Frau ermordet haben.

Die Neusserin, die seit knapp 20 Jahren an der Gladbacher Straße in der Nordstadt wohnt und von Nachbarn als „unauffällig“ beschrieben wird, führte seit etwa einem Jahr eine Beziehung mit dem späteren Mordopfer. Im Herbst 2017 pachteten sie eine Parzelle auf dem Campingforst am Laarer See. Ihre Wohnungen in Neuss und Viersen behielten sie – der Wohnwagen diente dazu, ihre Beziehung auszuleben, wie Thiel es formulierte.

In der Beziehung fühlte sich die 51-Jährige, die einen Aushilfsjob hatte, offenbar stark eingeengt. Auch körperliche Gewalt habe es gegeben. „Letztlich sah sie für sich keinen anderen Ausweg mehr, sich aus dieser Beziehung zu befreien“, so Thiel, als den Tod des Partners zu planen. Nach Erkenntnissen der Ermittler verging etwa eine Woche zwischen Planung und Ausführung der Tat. Am Abend des 18. Januar alarmierte die Neusserin über Notruf die Polizei: Sie habe ihren Lebensgefährten tot im Wohnwagen gefunden. „Das sah aus wie eine Inszenierung, nicht wie ein klassischer Raubüberfall“, sagt er.