Der Festnahme ging eine Verfolgungsjagd voraus.

Neuss. Ein 21 Jahre alter Autodieb ist gestern Morgen nahe dem niederländischen Kerkrade nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei festgenommen worden. Er muss sich wegen des Verdachts auf schweren Bandendiebstahl verantworten. Zudem stellten die Beamten einen schwarzen BMW mit Neusser Kennzeichen sicher. Das teilte die Polizei gestern mit. Das Fahrzeug wurde zwischen Montag, 11. September, 19 Uhr, und Dienstag, 12. September, 2 Uhr, am Bonifatiusweg in Neuss gestohlen. Das erklärte Polizeisprecherin Daniela Dässel. Nach der Spurensicherung, die gestern noch abgeschlossen werden musste, wird das Fahrzeug an seinen Besitzer zurückgegeben.

Mögliche Mittäter in einem zweiten Fahrzeug entkamen

Den Autodieb hatte die Bundespolizei nach einer Verfolgungsjagd festgenommen. Den Beamten waren in Herzogenrath – kurz vor der Grenze zu den Niederlanden – zwei Fahrzeuge mit mehreren Insassen aufgefallen. Die Polizisten wollten sie mit Anhaltezeichen stoppen, daraufhin erhöhten die Fahrer die Geschwindigkeit stark und flüchteten.

Da der Verdacht des Auto-Diebstahls bestand, nahmen die Beamten mit ihrem Fahrzeug die Verfolgung auf. Auf niederländischem Hoheitsgebiet verließen zwei Insassen eines der Fluchtfahrzeuge, um in das vorausfahrende Begleitfahrzeug zu steigen. Dabei konnte der Beifahrer von den Beamten festgehalten werden. Das Begleitfahrzeug mit noch weiteren Tätern verschwand in der Dunkelheit. Es wurden sofortige Fahndungsmaßnahmen zur weiteren Täterergreifung eingeleitet, die bislang zu keinen weiteren Festnahmen führten.

Der niederländischen Polizei wurde der 21 Jahre alte Autodieb, der bereits einschlägig polizeibekannt war und der gestohlene BMW mit Neusser Kennzeichen übergeben. Die Ermittlungen der Behörden dauern an. abu