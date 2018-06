Am Freitag beginnt das Büttgener Schützenfest. König Dirk Heiertz lernte Königin Silvia Kotzian im Reitstall kennen.

Büttgen. Die Büttgener St. Sebastianer feiern am kommenden Wochenende ihr Heimat-, Volks- und Schützenfest. Im Mittelpunkt steht das Königshaus, bestehend aus dem Königspaar Dirk II. Heiertz mit Köngin Silvia Kotzian sowie den Ministerpaaren Kai Feldmann mit Martina Feldmann-Müsch und Hans-Hubert Schmitz mit Susanne Korsten.

Der Schützenkönig wird Ende des Monats 48 Jahre alt. Er ist sattelfest, reitet seit 2013 als Hubertusmajor. In diesem Jahr wird ihn Hubert Kallen vertreten. Erste Schützenfestkontakte hatte er als Jugendlicher: Damals spielte er Fanfare und Großes Horn im Bundesfanfarencorps Neuss-Furth. 1999 schloss er sich der St. Hubertus-Schützengesellschaft Büttgen an. Der Kaufmann für Logistikdienstleistungen zählt neben dem Reiten auch Laufen, Wandern und Kochen zu seinen Hobbys. Königin Silvia Kotzian stammt aus Kaarst, genauer gesagt von der Broicherseite. Die 43-Jährige hat ihren Lebenspartner und König im Reitstall kennengelernt. Dirk Heiertz hatte sie nicht lange überreden müssen, seine Königin zu werden: „Er hat mich spontan gefragt und ich habe spontan ja gesagt – warum nicht, schließlich feiere ich gerne“, sagt die Königin. Außerdem stammt sie aus einer Schützenfamilie.

Die Büttger Schützen feiern auch mit einem kompletten Jungkönigshaus. Patrick Päuler heißt der 23 Jahre alte Jungschützenkönig – an seiner Seite wird man Jenny Schmermbeck (21) sehen. Patrick Päuler wurde in Gütersloh geboren, der Metallbauer, der ein großer Fan von Borussia Mönchengladbach ist, lebt aber schon seit vielen Jahren in Büttgen. Die Ministerpaare Patrik Pagel mit Regina Kohlen und Michael Kammann mit Lara Heitner werden das Jungkönigspaar unterstützen.

Fußballspiel wird am Samstag im Festzelt übertragen

Das Fest beginnt am Samstag um 12 Uhr durch Festgeläut und Böllerschießen am Rathaus. Um 15.30 Uhr erfolgt der Umzug der Tambourcorps, der mit einem Konzert am St. Aldegundis-Seniorenheim endet. Der Festgottesdienst am Luisenplatz steht um 17 Uhr an, anschließend folgen der Vorbeimarsch des Regiments auf der Driescher Straße und gegen 18.45 Uhr der Große Zapfenstreich vor dem Rathausportal. Ab 20 Uhr spielt die Band Voices im Festzelt auf. Fußballfans müssen nicht zu Hause bleiben. Das Spiel Deutschland gegen Schweden wird ab 19.45 Uhr live im Festzelt übertragen wird.

Der Schützenfest-Sonntag hat wieder jede Menge zu bieten: Erster Höhepunkt ist um 11 Uhr die prachtvolle Königsparade auf der Driescher Straße. Anschließend trifft man sich im Zelt zum Frühschoppen mit Ordensverleihung. Um 16.15 Uhr startet die Königsparade, um 19 Uhr beginnt der Schützenball mit Krönung des Jungschützenkönigs im Festzelt. Für die Musik an dem Abend sorgt erneut die Band Voices.