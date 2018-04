Beim traditionellen Radrennen gehen Profis, Amateure und Promis an den Start.

Büttgen. Seit Jahrzehnten ist der Radsport in Büttgen verwurzelt. Ein Highlight des Radsports steht bevor, wenn am 30. April und 1. Mai zahlreiche Profisportler und Amateure in Büttgen zusammenkommen, um in den Mai zu spurten. Bereits zum 39. Mal findet der Spurt in den Mai auf der Bahn des Sportforums statt. Nationale und internationale Radsportprofis werden im Holzoval des Forums ihr Können zeigen. Unter anderem wird der frisch gekürte Weltmeister im Madison Theo Reinhardt dabei sein. Die Veranstaltung beschränkt sich aber nicht nur auf die Rennen in der Halle. Am 1. Mai findet in Büttgen das Rennen auf der Straße statt.

Autofahrer können die Straßen von 8 bis 20 Uhr nicht befahren

Die Rennstrecke ist 900 Meter lang und verläuft quasi im Viereck über Korschenbroicher und Gladbacher Straße, Pampus- und Birkhofstraße. Autofahrer können die Straßen von 8 bis 20 Uhr nicht befahren. Anwohner sollten ihre Autos in Seitenstraßen parken. Eine Aktion der Veranstalter ist die „Initiative Tandem“ in Kooperation mit der Stiftung Burkhard Zülow. Damit soll ein Zeichen für gelungene Integration gesetzt und Berührungsängste abgebaut werden. Sportler mit und ohne geistige Behinderung gehen gemeinsam ins Rennen. Auf vierrädrigen Tandems werden auch Persönlichkeiten aus Politik und Sport ihre Sportlichkeit unter Beweis stellen. So ist etwa NRW-Finanzminister und Mitglied des Landtages Lutz Lienenkämper nicht nur Schirmherr, er wird auch an den Start gehen. Auch Berti Vogts wird mit einem Partner um den Sieg kämpfen. Aus dem Kaarster Stadtrat sind SPD-Chefin Anneli Palmen, Astrid Werle, stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende, und Reimer Schubert von der CDU dabei, ebenso Landrat Hans-Jürgen Petrauschke.

Er hat die Schirmherrschaft für die U11- und U13-Schülerrennen übernommen. Denn vor allem die Jugend soll bei der Veranstaltung gefördert werden. Zu Gast in Büttgen sind am 1. Mai auch die Speedskater. Im Rahmen des Westdeutschen Speedskating Cup (WSC) wird das Heimrennen der Speedskater Düsseldorf in Büttgen ausgetragen.